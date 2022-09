Auch ein Zwischenfall auf über 2000 Metern kann Anton Philipp nicht aufhalten

Anton Philipp landet beim Transalpine Run in der Master-Klasse ganz vorne. Der Oberallgäuer lässt sich auch von einem kleinen Missgeschick nicht ausbremsen.

Acht Tage lang hat Anton „Dodo“ Philipp gekämpft – gegen das Wetter, den inneren Schweinehund, die Müdigkeit und die Zeit. Dementsprechend erleichtert und glücklich war der 53-jährige Weitnauer, als er die letzte Etappe beim Transalpine Run sogar genießen konnte. Zusammen mit Clemens Keller (Ulm) ging Philipp als „Team Seeberger-Mammut“ beim Ausdauer-Wettbewerb, der in acht Tagen von Garmisch-Partenkirchen nach Vals ( Südtirol) führte, an den Start.

Philipp und Keller kamen dabei in der Senior Master Men-Klasse als Erster ins Ziel. Die beiden Ausdauersportler hatten am Ende einen komfortablen Vorsprung auf die Südtiroler Rainhard Pixner und Patrick Wallnöfer, die auf der letzten Etappe vor heimischem Publikum den Tagessieg holten. „Das haben wir den beiden echt gegönnt“, sagt Philipp. „Wir sind auf Sicherheit gelaufen und konnten das Ganze somit auch etwas genießen.“ Von den 267 Teams schafften es in Vals 210 gemeinsam über die Ziellinie. 37 Sportler liefen nach dem Ausscheiden ihres Teampartners allein ins Ziel.

Schon auf der ersten Etappe ein Zeichen gesetzt

Schon die erste Etappe von Garmisch nach Nassereith (Tirol) hatten die beiden Ausdauersportler aus Weitnau und Ulm für sich entschieden. Auch auf den weiteren Streckenabschnitten blieben Philipp/Keller auf Kurs – bis zu einem Schreckmoment auf der siebten Etappe. Kurz nach dem Abstieg von der Nürnberger Hütte (auf 2278 Metern) auf dem Stubaier Höhenweg rutschte Philipp weg – und verletzte sich am Ringfinger der linken Hand. „Der Finger war richtig abgeknickt. Es war ein Kapselriss“, erzählt der 53-Jährige.

20 Teams mit Allgäuer Beteiligung beim Transalpine Run

Das Duo versuchte, die medizinischen Crews, die die Läufer begleiteten, zu kontaktieren – ohne Erfolg. Der Zufall wollte es aber, dass mit Thomas Miksch (Kempten) und Christian Zettler (Wildpoldsried) ein Allgäuer Duo vorbeikam. Miksch, Facharzt für Chirurgie, sah sich den Finger kurzerhand an. „’Mach die Augen zu’, meinte er – dann hat er den Finger wieder eingerenkt“, sagt Philipp. „Das war wohl seine schnellste Operation.“

Der angeschwollene Finger beeinträchtigte den Weitnauer dennoch, beim Einsatz der Wanderstöcke war Vorsicht geboten. „Zu unserem Glück wurde die Etappe wegen des heftigen Regens vorzeitig abgebrochen. Es hat fast geschneit. Wir konnten den Abstieg dann relativ entspannt angehen“, sagt Philipp. „Trotzdem werde ich diesen Tag nicht vergessen.“

Kaum Zeitverlust nach dem Zwischenfall

Trotz der Verletzung verloren Philipp/Keller nur 13 Minuten auf der Etappe. „Man darf nicht nachlässig werden. Aber wir mussten nicht mehr voll attackieren“, sagt der Weitnauer, der schon in den Jahren zuvor in seiner Altersklasse Erfolge beim Transalpine Run gefeiert hatte.

Die Allgäuer Lauf-Szene war beim diesjährigen Transalpine nicht nur in der Senior Master Men-Klasse gut vertreten – insgesamt gingen 20 Teams mit Allgäuer Beteiligung an den Start. „Die Stimmung unter allen Läufern war ausgelassen und richtig fair. Dieses Miteinander war wirklich etwas Besonderes. Man läuft gemeinsam gegeneinander“, sagt Philipp. „Auch wenn es nicht alle ins Ziel geschafft haben – jeder hat sein Bestes gegeben, das verdient Respekt.“