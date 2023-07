So sieht die Bayernliga-Saison 2023/2024 für den ESC Kempten aus

Der Bayerische Eishockey-Verband gibt den Terminplan für die kommende Bayernliga-Saison bekannt. 16 Teams gehen an den Start - darunter der ESC Kempten.

05.07.2023 | Stand: 09:30 Uhr

Die Eishockey-Bayernliga geht mit 16 Mannschaften in die Saison 2023/2024. Wie der BEV (Bayerischer Eissport-Verband) mitteilte, haben alle Vereine fristgerecht zum 1. Juni die erforderlichen Unterlagen eingereicht. Als 16. Mannschaft erhielt schließlich auch noch der EHC Klostersee das Startrecht.

Damit ist das Feld der Gegner für den ESC Kempten klar, da der EHC Königsbrunn in der Bayernliga verbleibt. Die Schwaben nehmen das vom DEB (Deutscher Eishockey-Bund) zugesprochene Aufstiegsrecht in die Oberliga-Süd nicht wahr. Die Saison startet am 14. Oktober mit dem Saison-Eröffnungsspiel in Neu-Ulm. Die weiteren Partien des 1. Spieltages finden am 15. Oktober statt.

Bayernliga-Hauptrunde endet am 2. Februar 2024

Die Hauptrunde mit 30 Spieltagen endet am 2. Februar 2024. Platz sieben bis zehn bestreiten anschließend eine Pre-Play-Off-Runde im Modus „Best-of-Three“. Play-offs und Abstiegsrunde starten am 16. Februar. Die Abstiegsrunde wird als Einfachrunde ohne Mitnahme von Punkten und Toren ausgetragen.

Das Play-off-Viertelfinale wird im Modus „Best-of-Seven“ ausgetragen. Halbfinale und Finale finden im Modus „Best-of-Five“ statt. Der bayerische Meister und der sportliche Absteiger stehen dann spätestens am 1. April 2024 (Ostermontag) fest. Der bayerische Meister ist gleichzeitig der sportliche Aufsteiger in die Oberliga Süd. Künftig erhalten alle vier Teilnehmer der Halbfinal-Begegnungen die Möglichkeit, als Nachrücker in Betracht zu kommen.

Neun Testspiele stehen beim ESC Kempten an

Der ESC Kempten hat derweil seinen Spielplan für die Saisonvorbereitung auf der Homepage veröffentlicht. Der neue Trainer Sven Curmann hat neun Testspiele in das Vorbereitungsprogramm aufgenommen. Los geht es mit dem Duell bei den Stuttgart Rebels am 8. September. Die Rebels stehen momentan noch in Verhandlungen mit dem Eishockey-Verband, um kommende Saison in der Oberliga anzutreten. Die Generalprobe vor dem Saisonstart bestreiten die Sharks schließlich am 8. Oktober zuhause gegen den Landesligisten EV Pfronten Falcons.

ESC Kempten verpflichtet Guillaume McSween

Am Wochenende gab der ESC zudem die Verpflichtung von Guillaume McSween bekannt. Starke, gestandene und finanzierbare deutsche Verteidiger auf dem Markt zu finden, ist quasi unmöglich. Daher hat man sich entschlossen, die zweite Kontingentstelle an einen Abwehrspieler zu vergeben. Aus mehreren Kandidaten haben sich der Sportliche Leiter Ervin Masek und die Clubführung für Guillaume McSween entschieden. Mit 1,93 Meter und 97 Kilo hat der Frankokanadier eine stattliche Figur. Bereits seit sechs Jahren spielt der 27-Jährige in Europa – und zwar in der zweiten Liga in Frankreich.

Curmann freut sich auf seinen Neuzugang: „Sweener spielt schon einige Jahre in Europa, und in Frankreichs zweiter Liga konnte er viel Erfahrung sammeln. Er hat gute Führungsqualitäten. In seinen Teams trug er immer das C oder das A auf der Brust. Er ist ein Top-Verteidiger, verfügt aber auch über gute Offensivqualitäten und punktet regelmäßig.“ (mit has)

