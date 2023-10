Passend zu Halloween: ESC Kempten will Rolle des Schreckgespenstes übernehmen

Der ESC Kempten peilt in der Bayernliga die nächsten Punkte an. Nach dem Heimspiel gegen Schweinfurt wartet das Allgäu-Duell beim ESV Buchloe auf die Sharks.

27.10.2023 | Stand: 10:15 Uhr

Halloween steht vor der Tür. Bevor die Nacht vom 31. Oktober auf 1. November im Zeichen von Kürbissen, Verkleidungen und Süßigkeiten steht, stellt sich in der Eishockey-Bayernliga die Frage, welches Team der Konkurrenz das Fürchten lehrt. Im Fall des ESC Kempten bedeutet das konkret: Erweisen sich die Sharks gegen Schweinfurt und Buchloe als Schreckgespenst?

Süßes statt Saures: ESC Kempten peilt im Heimspiel gegen Schweinfurt den nächsten Sieg an

Die erste Antwort darauf gibt es am Freitagabend (19.30 Uhr), wenn der ESC in der heimischen ABW-Arena die „Mighty Dogs“ aus Schweinfurt erwartet. Die Unterfranken haben mit drei Niederlagen einen klassischen Fehlstart in die Bayernliga-Saison hingelegt. Umso motivierter dürfte das Team die Auswärtsfahrt ins Allgäu angehen. Erstmals in dieser Saison soll Rückkehrer Dylan Hood wieder im Kader der „Mighty Dogs“ stehen.

Kader der ESC-Gäste könnte Überraschungen bereithalten

In den ersten drei Saisonpartien stand mit dem Tschechen Tomas Cermak nur ein Kontingentspieler zur Verfügung. Allerdings beklagen die Schweinfurter um Coach Andreas Kleider auch einige Ausfälle. Beim ESC Kempten fehlt Verteidiger Pascal Kröber. Er verpasst das Duell gegen seinen ehemaligen Klub, da er nach der Spieldauerstrafe aus der Partie gegen Erding automatisch gesperrt ist.

In Buchloe wartet das Allgäu-Derby auf den ESC Kempten

Kröber darf am Sonntag (17 Uhr) wieder eingesetzt werden, wenn es für den ESC Kempten zum Allgäu-Duell nach Buchloe geht. Dort wartet erfahrungsgemäß ein unbequemer und hochmotivierter Gegner auf das Team von Trainer Sven Curmann. Dies erfuhren die Sharks bereits in der Vorbereitung schmerzlich, als den Piraten aus dem Ostallgäu starke 20 Minuten für eine 4:0-Führung reichten. Besonderes Augenmerk müssen die Kemptener auf die Top-Stürmer Demeede Podrezov, Alexander Krafczyk und Michal Petrak legen. Bekommen die Sharks das gefährliche Trio in den Griff, stehen die Chancen auf einen Sieg gut. Und mit weiteren Punktgewinnen könnte sich der ESC nach dem guten Start in der Bayernliga-Spitzengruppe etablieren. (has)