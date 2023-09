Johannes Rydzek holt Gesamtsieg beim Sommer-Grand-Prix

Der Oberstdorfer Johannes Rydzek sichert sich seinen fünften Gesamtsieg im Sommer-Grand-Prix der Nordischen Kombination. Auch weitere Allgäuer überzeugen.

04.09.2023 | Stand: 12:02 Uhr

Der Oberstdorfer Johannes Rydzek hat beim Sommer-Grand-Prix der Nordischen Kombination den Gesamtsieg errungen. Nach den Plätzen zwei (in Oberwiesenthal) und vier (in Oberstdorf) zeigte sich der 31-Jährige vom SC Oberstdorf auch beim Finale im österreichischen Villach in Topform.

Die Premiere des Einzel-Kompaktrennens am Samstag gewann Rydzek vor Terence Weber und dem Österreicher Johannes Lamparter, beim klassischen Gundersen-Wettbewerb am Sonntag wurde er hinter dem Finnen Ilkka Herola und den österreichischen Brüdern Stefan und Thomas Rettenegger Vierter. "Es waren zwar nicht immer alle Top-Athleten am Start - ich bin jedoch super happy und stolz auf meine Performance! Weil ganz oben zu stehen ist immer eine Herausforderung. Und vor allem etwas ganz besonderes", schrieb Rydzek bei Instagram. Für ihn war es nach 2010, 2011, 2014 und 2015 bereits der fünfte Gesamtsieg beim Sommer-Grand-Prix.

Julian Schmid kassiert ordentlich Preisgeld, obwohl er früher aussteigt

Julian Schmid vom SC Oberstdorf, der die ersten beiden Einzelwettbewerbe des Grand-Prix gewann, verzichtete auf einen Start in Villach und legte stattdessen einen Trainingsblock ein. In der Gesamtwertung wäre Schmid von der Punktzahl her eigentlich Dritter geworden, fiel wegen des Reglements aber ganz aus der Wertung. Regel 3.1. (Einzelwertung) besagt: "Nur Athleten, die an allen Einzelwettbewerben teilnehmen, kommen in die Gesamtwertung." Im Preisgeld-Ranking wurde Schmid hinter Rydzek (7800 Schweizer Franken) sogar noch Zweiter (4800).

Bei den Frauen gewann die Gesamtwertung die Slowenin Ema Volavsek, nachdem die Dominatorin Gyda Westvold Hansen aus Norwegen die Wettkämpfe in Villach ausgelassen hatte. Die einzige Allgäuer Starterin, Sophia Maurus vom TSV Buchenberg, belegte Rang 17.

Die Gesamtwertung des Sommer-Grand-Prix der Nordischen Kombination in der Übersicht

Männer:

Johannes Rydzek (SC Oberstdorf) Franz-Josef Rehrl (Österreich) Terence Weber (SSV Geyer) David Mach (TSV Buchenberg) Wendelin Tannheimer (SC Oberstdorf) Simon Mach (TSV Buchenberg)

Ema Volavsek (Slowenien) Nathalie Armbruster (SV/SZ Kniebis) Ida Marie Hagen (Norwegen) Jenny Nowak (SC Sohland) Svenja Würth (SV Baiersbronn) Veronica Gianmoena (Italien)



Weitere Platzierungen: 8. Maria Gerboth (WSV Schmiedefeld), 16. Magdalena Burger (SC Partenkirchen), 17. Sophia Maurus (TSV Buchenberg)



In die Wertung kommen alle Athleten und Athletinnen, die alle vier Einzelwettbewerbe in Oberwiesenthal, Oberstdorf (je 1) und Villach (2) bestritten haben.

