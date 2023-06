Streckenrekorde und Orga-Wechsel: Das war der 26. Sonnwendlauf um den Grüntensee

Beim Sonnwendlauf um den Grüntensee fallen gleich mehrere Streckenrekorde, und auch die Organisatoren wechseln.

Bei idealen Bedingungen sind beim 26. Sonnwendlauf um den Grüntensee gleich zwei Streckenrekorde gefallen. Maria Legelli und Niels Michalk halten nun die neuen Bestzeiten auf der Halbmarathon-Distanz, aber auch die weiteren rund 400 Läuferinnen und Läufer aller Altersklassen zeigten auf beiden Strecken (Viertel-, Halbmarathon) großen Sport.

Gerade einmal vier Wochen nachdem Maria Legelli (Laufsport Saukel) bayerische Marathon-Meisterin im Marathon geworden war, lief sie am Grüntensee auf der Halbdistanz neuen Streckrekord in 1:23:25 Stunden. Antonia Wohlfahrt ( Kempten/1:38:01 Std.) wurde Zweite, gefolgt von der Ukrainerin Viktoriia Zhuchkova ( Oy-Mittelberg/1:41:48). Die Mannschaftswertung holte sich der TV Hindelang (5:40:03).

Neuer Streckenrekord auch bei den Männern

Bei den Männern gelang Niels Michalk (LG Nord Berlin) in 1:11:56 Stunden auf der gleichen Distanz auf den zwei Runden um den Grüntensee ebenfalls ein neuer Streckenrekord. Auf Rang zwei lief Florian Felch aus Kempten, der für Lebkuchen & Allerlei startete (1:21:12), Dritter wurde Roland Meier (TV Kempten/1:24:58). Die Mannschaftswertung entschied das Laufteam Lindau/TV Reutin für sich (4:48:43).

Im Viertelmarathon siegte Madlen Kappeler (Laufsport Saukel) in starken 41:51 Minuten vor Corinna Bender aus Kiel (47:41) und Lou Delgado (Skiinternat Oberstdorf) in 47:59 Minuten. Bei den Männern lief Thomas Kotissek (TV Kempten) in 35:27 Minuten als erster über die Ziellinie. Ihm folgten Simon Onnich (TSV Altenau/35:499 und Simon Pulfer (Allgäu Outlet Raceteam/36:25). In den Mannschaftswertungen des Viertelmarathons haben sich die Läuferinnen und Läufer von Laufsport Saukel die ersten Plätze gesichert.

TV Oy übernimmt Organisation des Sonnwendlaufs

Von den 400 Aktiven, die sich alle auch bei der Siegerehrung im Kurhaus von Oy-Mittelberg in bester Stimmung zeigten, waren die ältesten über 80 Jahre alt. Bei dieser Gelegenheit kam es auch zur Staffelstabübergabe für die Ausrichtung des Sonnwendlaufs. Nach 25 vom SC Mittelberg-Oy organisierten Veranstaltungen wurde der diesjährige 26. Lauf gemeinsam vom Skiklub und dem TV Oy ausgerichtet. Der nächste Sonnwendlauf am 21. Juni 2024 liegt dann allein in den Händen des TV Oy.

