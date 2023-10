Allgäu-Derby in der Fußball-Bayernliga wird zum Duell der Sorgenkinder

Fußball-Bayernligist TSV Kottern geht mit Personalproblemen in das Derby beim 1. FC Sonthofen. Aber auch die Oberallgäuer haben es derzeit nicht leicht.

31.10.2023 | Stand: 11:46 Uhr

Die Personallage beim TSV Kottern spitzt sich vor dem Bayernliga-Derby am Mittwoch (14 Uhr) beim 1. FC Sonthofen zu. Beim 1:1 am Sonntag in Erlbach verletzte sich Offensivspieler Sezer Yazir so schwer an der Schulter, dass er für mehrere Wochen ausfallen wird. Zuvor hatte sich schon Kapitän Matthias Jocham bei der 0:3-Auswärtsniederlage in Dachau einen Bänderriss zugezogen. Kottern-Trainer Frank Wiblishauser muss momentan auf insgesamt acht Kaderspieler verzichten – gegen Erlbach fehlten außerdem Marco Schad, Dennis Hoffmann, Christopher Duchardt, Daniele Sgodzaj, Tim Buchmann und Samuel Barth.

TSV Kottern trifft im Bayernliga-Derby auf den 1. FC Sonthofen

Die Vorzeichen vor dem Derby in Sonthofen könnten also besser stehen. Aber Wiblishauser rechnet sich trotz der Verletzungsmisere etwas aus. „Das Hinspiel-Derby war schon eine spannende Kiste. Personell sind wir stark angeschlagen. Aber die Jungs – gegen Erlbach standen drei U19-Spieler im Kader – hängen sich immer voll rein“, sagt der 46-Jährige. „Wenn wir am Mittwoch ein ähnliches Gesicht zeigen, wie in der zweiten Hälfte gegen Erlbach, ist im Derby definitiv was für uns drin.“ Der TSV Kottern verlor zwei der letzten drei Spiele. Aber auch bei den Gastgebern läuft es nicht rund: Mit dem 0:1 beim TSV Schwaben Augsburg mussten Coach Benjamin Müller und sein Team die dritte Niederlage in Folge verkraften. Nur drei Punkte trennen Sonthofen von einem Relegationsplatz.

Auch der 1. FC Sonthofen hat Verletzungssorgen

Für beide Teams geht es nicht nur um die Vormachtstellung im Allgäu, sondern auch um wichtige Punkte. Mit einem Sieg wäre der TSV Kottern wieder auf Tuchfühlung zum oberen Tabellendrittel. „Wir sind im Moment, was die Personalsituation angeht, nicht gerade vom Glück verfolgt. Aber wir haben einen guten Zusammenhalt in der Mannschaft und wenn wir über 90 Minuten einen konzentrierten Auftritt hinlegen, sind wir nicht chancenlos im Derby“, sagte Mittelfeldspieler Roland Fichtl.

Auch der 1. FC Sonthofen hatte zuletzt einige Verletzungssorgen, für das Derby meldet sich immerhin Jonas Koller zurück. Der ehemalige Duracher Manuel Methfessel meint, dass der FCS gegen Kottern noch etwas gut zu machen hat. „Wir wollen das Spiel unbedingt gewinnen. Und falls ich unter den Torschützen sein sollte, wird das mein Bruder Julian auch akzeptieren müssen, falls er bei Kottern im Tor steht“. (beß, dl)

Daten und Fakten zum Allgäu-Derby in der Fußball-Bayernliga

Ausgangslage Der TSV Kottern (9. Platz/28 Punkte) hat in der Bayernliga-Tabelle sechs Punkte Vorsprung auf den 1. FC Sonthofen (11./22). Beide Mannschaften blieben in den letzten drei Partien sieglos.

Der TSV Kottern (9. Platz/28 Punkte) hat in der Bayernliga-Tabelle sechs Punkte Vorsprung auf den 1. FC Sonthofen (11./22). Beide Mannschaften blieben in den letzten drei Partien sieglos. So lief das Hinspiel Anfang August lag der 1. FC Sonthofen vor 1230 Zuschauern in der Abt-Arena nach den Toren von Tobias Schmölz und Andreas Hindelang schon mit 2:0 vorne, ehe Kottern die Partie durch die Treffer von Kai Dusch, Kim Paschek und Marcello Barbera noch zum 3:2 drehte.

Anfang August lag der 1. FC Sonthofen vor 1230 Zuschauern in der Abt-Arena nach den Toren von Tobias Schmölz und Andreas Hindelang schon mit 2:0 vorne, ehe Kottern die Partie durch die Treffer von Kai Dusch, Kim Paschek und Marcello Barbera noch zum 3:2 drehte. Spieler im Fokus Der 22-jährige Kai Dusch erzielte im Hinspiel den ersten seiner bisher sieben Saisontreffer. Der Stürmer stand zuletzt immer in der Startelf und dürfte auch im zweiten Duell gegen Sonthofen von Beginn an wirbeln. (gig)

