Doppelsilber für Allgäuer Skater Joel Kaiser bei Special Olympics

Joel Kaiser freut sich über zwei Silbermedaillen – dabei wurde er im ersten Rennen noch disqualifiziert. Er hatte eine stürzende Konkurrentin aufgefangen.

28.06.2023 | Stand: 10:11 Uhr

Es war ein großer Empfang für den 25-jährigen Joel Kaiser in Marktoberdorf, als er frisch zurück aus Berlin von den Special Olympics kam. Mit dabei hatte der Aitranger natürlich seine zwei Silbermedaillen, die er in seiner Paradedisziplin, dem Roller Skating sowohl in der Staffel als auch über die 1000 Meter gewonnen hatte. „Die Freude über die Medaillen war natürlich groß. Aber es war schon auch mein Ziel“, erwähnte Kaiser, der einige Hürden zu nehmen hatte, ehe er selbst feiern konnte.

