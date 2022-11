Spiel des ESC Kempten gegen den ESV Dorfen fällt aus

Schwere Grippewelle legt die "Eispiraten" aus Dorfen lahm. Heimspiel des ESC Kempten wird auf den 8. Januar verlegt.

20.11.2022 | Stand: 13:45 Uhr

Das für heute Sonntag (20. November) um 17.30 Uhr angesetzte Spiel der Eishockey-Bayernliga zwischen dem Tabellensechsten ESC Kempten und dem ESC Dorfen (Rang 13) ist kurzfristig abgesagt worden. Wegen einer schweren Grippewelle, die sich durch den gesamten Verein ziehe, und zahlreicher verletzter Spieler könne der ESC keine spielfähige Mannschaft aufstellen, heißt es auf der Homepage der Oberbayern. Ausdrücklich bedanken sich die Dorfener bei den Verantwortlichen des ESC Kempten für deren Verständnis und Sportsgeist.

Nachholtermin am 8. Januar

Die Partie wurde in beiderseitigem Einvernehmen auf Sonntag, 8. Januar, 17.30 Uhr verschoben. Der ESC Kempten weist darauf hin, dass bereits gekaufte Tickets ihre Gültigkeit behalten. Für die Kemptener Eishockey-Fans ist die Absage doppelt schmerzhaft, denn auch am kommenden Wochenende steht nur ein Auswärtsspiel auf dem Programm - und zwar beim Tabellenletzten EC Pfaffenhofen. Die nächste Gelegenheit, den ESC wieder auf eigenem Eis zu sehen, haben die Kemptener Anhänger erst wieder am Sonntag, 4. Dezember. Dann ist der TSV Erding, gegen den der ESC Ende Oktober 1:3 verloren hatte, zu Gast in der ABW-Arena.

Am Freitag 5:4-Erfolg nach Verlängerung

Das Team von Trainer Brad Miller zeigt in dieser Saison sehr schwankende Leistungen. Zwar gewann der ESC am Freitag beim EHC Waldkraiburg mit 5:4 nach Verlängerung, zahlreiche Beobachter sprachen aber von einem hergeschenkten Punkt, da die Kemptener speziell im ersten Drittel eine sehr dürftige Leistung abriefen und damit den Gegner erst stark machten.