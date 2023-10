Stadt Kempten pumpt so viel Geld wie noch nie in Sportförderung

1,9 Millionen Euro hat die die Stadt Kempten im Jahr 2022 in den Sport investiert. Im Winter sollen auch wieder die vier Langlaufloipen gespurt werden.

20.10.2023 | Stand: 12:06 Uhr

So viel Geld wie nie zuvor hat die die Stadt Kempten im Jahr 2022 in den Sport investiert. Insgesamt flossen 1,9 Millionen Euro Fördergelder, in den Corona-Jahren 2021 und 2020 waren es lediglich 1,3 bzw. 1,2 Millionen Euro. Die größten Brocken sind die Sportplatzpflege (584.000 Euro) sowie die Übernahmen von Mieten für städtische Sporthallen und Freisportanlagen (562.000 Euro). Für Eisstadion und Tennishalle wurden mit 319.000 Euro bezuschusst. OB Thomas Kiechle sagte: „Wir wissen, dass das Geld im Sport gut angelegt ist.“

Langlaufloipen der Stadt Kempten sollen wieder gespurt werden

Die Stadt Kempten will auch im bevorstehenden Winter ihre vier Langlaufloipen in Heiligkreuz, am Bachtelweiher, in Durach sowie zwischen Stadtweiher und Albris (Lugemanns) in Betrieb nehmen. Im vergangenen Winter war wegen Schneemangels an keinem einzigen Tag ein Loipenspuren möglich.

Lesen Sie auch: Ganz in blau: Die neue Tartanbahn im Kemptener Illerstadion ist fertig

Den Klimawandel berücksichtigend, entschied der Sportausschuss der Stadt Kempten, das 34 Jahre alte Spurgerät der Marke „Prinoth T-2“ solange weiter zu betreiben, bis es defekt ist und auf eine unwirtschaftliche Ersatz- oder Neubeschaffung derzeit zu verzichten.

Mehr Nachrichten aus dem Allgäuer Sport lesen Sie hier.