Kemptens Sportamtsleiter Klaus Schwaninger geht in den Ruhestand

Klaus Schwaninger hat den Sport in Kempten zehn Jahre lang geprägt. Er war Ansprechpartner für Vereine und rettete den Cambodunum-Cup. Ein Rückblick.

02.11.2023 | Stand: 17:30 Uhr

Nicht nur Sportlern ist Klaus Schwaninger ein Begriff. Er war in der Stadt Kempten jahrzehntelang in verschiedenen Positionen im Einsatz. Das vergangene Jahrzehnt stand für den 64-Jährigen aber eindeutig im Zeichen des Sports. Am 1. Februar 2014 wurde er Nachfolger von Benno Glas als Leiter des Sportamts. Seit dem 1. November ist Schwaninger im Ruhestand. War er zehn Jahre lang für den Sport, Sportler, für die Vereine da, hat er nun Zeit, selbst mehr Sport zu machen.

