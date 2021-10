Nächste Woche startet in Sölden der Weltcup. Skifahrer-Ass Stefan Luitz will zurück in die Top sieben - doch der Sport bestimmt nicht mehr allein sein Leben.

16.10.2021 | Stand: 06:00 Uhr

Der deutsche Dichter, Zeichner und Humorist Wilhelm Busch hat der Nachwelt einen viel zitierten Satz hinterlassen: „Vater werden ist nicht schwer, Vater sein dagegen sehr.“