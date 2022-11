"Stockcheck" - der AZ-Eishockey-Podcast: "Coaches Corner" mit Marko Raita und Daniel Huhn

Folge 3 von "Stockcheck" - der Eishockey-Podcast der Allgäuer Zeitung: ECDC-Interimscoach Daniel Huhn und ESVK-Trainer Marko Raita exklusiv im Talk.

08.11.2022 | Stand: 20:39 Uhr

Herzlich willkommen zu "Stockcheck" - dem neuen Eishockey-Podcast der Allgäuer Zeitung. Ab sofort beleuchten Daniel Halder und Manuel Weis jede zweite Woche die aktuellen Entwicklungen bei den Allgäuer Eishockeyvereinen.

In der neuen Folge 3 dreht sich alles um die Trainer. In unserer "Coaches Corner" spricht Marko Raita vom ESVK über den glänzenden Lauf der Kaufbeurer in der DEL 2. Memmingens Interimstrainer Daniel Huhn erklärt, weshalb Björn Lidström beim ECDC nach nur 10 Spieltagen gehen musste. Plus: weitere Trainer-Entlassungen in der Eishockey-Oberliga.

Hören Sie hier "Stockcheck" - Folge 3 mit diesen Themen:

"Coaches Corner": In Folge 3 dreht sich alles um die Verantwortlichen an der Bande.

Trainer-Beben in der Oberliga.

ECDC-Interims-Coach Daniel Huhn: Woran scheiterte Björn Lidström in Memmingen?

ESVK-Trainer Marko Raita über die bisherige Super-Saison.

Schwere Verletzung in der DEL2: Bangen um Max Gimmel.

Kempten Sonthofen

Hören Sie auch "Stockcheck"-Folge 2 vom 25. Oktober 2022 mit diesen Themen:

TV-Kommentator Christoph Stadtler aus Wertach zu Gast. Er ist einer der TV-Aufsteiger der vergangenen Monate und kommentiert unter anderem die DEL auf Magenta Sport, die NHL auf Sky und die Fußball Champions League und NFL auf DAZN.

Der Allgäuer TV-Kommentator Christoph Stadtler (rechts) ist unter anderem für Magenta Sport bei den Übertragungen der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) am Start - hier mit Experte Patrick Ehelechner (l.). Bild: Johannes Traub, Imago (Archiv)

Mit unserem Podcast-Gast geht es in "Stockcheck" - Folge 2 um diese Themen:

TV-Kommentator Christoph Stadtler (DAZN, Sky, Magenta Sport) aus Wertach checkt die Allgäuer Cracks in der DEL.

Wer sind die Meisterschafts-Favoriten in der DEL und DEL2?

ESVK: Wie lange halten sich die Joker an der Tabellenspitze?

Oberliga: Aufwärtstrend in Füssen und Memmingen

Eishockey-Bayernliga mit dem ESC Kempten und dem ESV Buchloe.

Unser AZ-Held der Woche: die Bundesliga-Frauen des ECDC Memmingen

"Stockcheck" - der Eishockey-Podcast mit Themen, die die Eishockeyfans im Allgäu bewegen

Wer startet durch? Wieso läuft es gerade nicht? Welche Gerüchte gibt es? Welcher Trainer wackelt und wer ist der AZ-Held der Woche? In "Stockcheck - dem Eishockey-Podcast der Allgäuer Zeitung" gibt es Hintergründe, Analysen und Interviews zu den Allgäuer Eishockeyvereinen. Was macht der ESV Kaufbeuren in der DEL2? Wie läuft's beim EV Füssen und dem ECDC Memmingen in der Oberliga? Was machen die Bayernligisten ESC Kempten und ESV Buchloe oder die Clubs aus Sonthofen und Pfronten? Und: Wir werfen regelmäßig einen Blick auf die vielen erfolgreichen Allgäuerinnen im Fraueneishockey.

In "Stockcheck" kommen Spieler, Trainer, Fans und Insider zu Wort. In jeder Folge sprechen wir mit einem Experten aus der Eishockeyszene und liefern spannende Einblicke.

Hören Sie hier die "Stockcheck"-Pilot-Folge vom 13. Oktober 2022 mit diesen Themen:

Traumstart beim ESVK - welchen Anteil haben die Trainer Marko Raita und Daniel Jun?

Verpatzter Auftakt in die Oberliga: AZ-Redakteur Benedikt Siegert ordnet die Lage beim EV Füssen ein.

ECDC Memmingen: Sportchef Sven Müller über die harsche Kritik an Trainer Björn Lidström und Lette Gints Meija.

Bayernliga: Kempten und Buchloe

"Stockcheck"- den Eishockey-Podcast der Allgäuer Zeitung gibt es künftig regelmäßig auf www.allgaeuer-zeitung.de/stockcheck und demnächst auch überall da, wo es Podcasts gibt.

Das sind die "Stockcheck"-Macher: Manuel Weis ist freier Journalist und berichtet für die Allgäuer Zeitung seit vielen Jahren über den ESV Kaufbeuren, die DEL2 und aktuelle Entwicklungen im Eishockey. Daniel Halder leitet die Digitalredaktion der Allgäuer Zeitung und ist Stadionsprecher und SpradeTV-Kommentator beim ECDC Memmingen.