"Stockcheck"-Podcast: Bayernliga-Vorschau mit Florian Warkus (ESV Buchloe) zu Pirates und Sharks

Stockcheck, der AZ-Eishockey-Podcast: Die große Bayernliga-Vorschau 2023/24 mit dem ESV Buchloe und den Kempten Sharks mit Buchloes Sportchef Florian Warkus.

12.10.2023 | Stand: 16:55 Uhr

Herzlich willkommen zu "Stockcheck" - dem Eishockey-Podcast der Allgäuer Zeitung. Daniel Halder und Manuel Weis beleuchten die aktuellen Entwicklungen im Allgäuer Eishockey.

Folge 24: Jetzt startet die neue Eishockey-Bayernliga-Saison. Zeit für die große "Stockcheck"-Vorschau: Wie werden sich der ESV Buchloe und der ESC Kempten schlagen?

Pirates-Sportchef Florian Warkus erklärt, warum die BEL jedes Jahr stärker wird, es aber Sorgen und Unmut wegen mancher Vereine gibt. Meister Königsbrunn rüstet zwar auf, will aber nicht in die Oberliga. Von dort ziehen Landsberg und Klostersee freiwillig zurück in die Bayernliga. Wie kann da ein kleinerer Club wie Buchloe bestehen?

Plus: Das sind die Saisonziele der Pirates, und so ist die Einschätzung zum ESC Kempten. Und: der "AZ-Held der Woche".

Wieso die Bayernliga immer stärker wird und die Schere zwischen den Topteams und dem Rest auseinandergeht.

Wieso die Bayernliga immer stärker wird und die Schere zwischen den Topteams und dem Rest auseinandergeht.

Unmut über den Nicht-Aufstieg von Meister Königsbrunn.

Heiße Derbys mit Kempten, Landsberg, Schongau oder Ulm.

Die Saisonziele des ESV Buchloe und Einschätzungen zum ESC Kempten.

Außerdem: "AZ-Held der Woche" Anian Geratsdorfer (TEV Miesbach).

Manuel Weis (l.) und Daniel Halder tauchen alle zwei Wochen tief ins Allgäuer Eishockey-Geschehen ein. Bild: Mathias Wild

"Stockcheck" - der Eishockey-Podcast mit Themen, die die Eishockeyfans im Allgäu bewegen

Wer startet durch? Wieso läuft es gerade nicht? Welche Gerüchte gibt es? Welcher Trainer wackelt und wer ist der AZ-Held der Woche? In "Stockcheck - dem Eishockey-Podcast der Allgäuer Zeitung" gibt es Hintergründe, Analysen und Interviews zu den Allgäuer Eishockeyvereinen. Was macht der ESV Kaufbeuren in der DEL2? Wie läuft's beim EV Füssen und dem ECDC Memmingen in der Oberliga? Was machen die Bayernligisten ESC Kempten und ESV Buchloe oder die Clubs aus Sonthofen und Pfronten? Und: Wir werfen regelmäßig einen Blick auf die vielen erfolgreichen Allgäuerinnen im Fraueneishockey.

In "Stockcheck" kommen Spieler, Trainer, Fans und Insider zu Wort. In jeder Folge sprechen wir mit einem Experten aus der Eishockeyszene und liefern spannende Einblicke.

Das sind die "Stockcheck"-Macher: Manuel Weis ist freier Journalist und berichtet für die Allgäuer Zeitung seit vielen Jahren über den ESV Kaufbeuren, die DEL2 und aktuelle Entwicklungen im Eishockey. Daniel Halder leitet die Digitalredaktion der Allgäuer Zeitung und ist Stadionsprecher und SpradeTV-Kommentator beim ECDC Memmingen.