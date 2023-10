Deutschlands schnellste Frau macht Urlaub im Allgäu

2022 krönte sich Gina Lückenkemper sensationell zur Sprint-Europameisterin. Nach einer durchwachsenen Saison 2023 erholte sich die 26-Jährige nun im Ostallgäu.

Eine der erfolgreichsten deutschen Leichtathletinnen, Sprinterin Gina Lückenkemper, hat ihre freien Wochen nach dem Saisonende genutzt, um unter anderem im Allgäu auszuspannen. Mit ihrem Freund Stefan Vogel urlaubte die amtierende Sprint-Europameisterin über 100 Meter im Ostallgäu.

Dabei wanderte die 26-Jährige mit ihrem Partner und Hündin Akira auf den Breitenberg bei Pfronten und sauste in Nesselwang mit der Sommerrodelbahn ins Tal. Einige Urlaubseindrücke teilte Lückenkemper, die in Bamberg lebt und trainiert, mit ihren über 215.000 Followern bei Instagram. Dazu schrieb sie: „Die Off-season war großartig. Aber ich kann es nicht erwarten, wieder voll an die Arbeit zu gehen.“

2022 krönte sich Gina Lückenkemper zur Doppel-Europameisterin

2022 hatte die gebürtige Nordrhein-Westfalin (Hamm) bei den European Games in München ihre bislang größten Erfolge gefeiert. Im 100-Meter-Finale gewann Lückenkemper sensationell Gold. Und auch mit der 4x100-Meter Staffel kürte sie sich zur Europameisterin. Bei der WM 2022 in Eugene/USA holte sie mit der Staffel zudem Bronze. Zu ihren weiteren Erfolgen gehören neun deutsche Meistertitel (drei davon in der Halle) sowie die Teilnahme an den Olympischen Spielen 2016 und 2021. Lückenkempers Bestzeit über die 100 Meter liegt bei 10,95 Sekunden.

Die Weltmeisterschaft 2023 in Budapest verlief für die schnellste deutsche Sprinterin, wie für das gesamte deutsche Team, dagegen nicht nach Plan. Lückenkemper scheiterte im Halbfinale und verpasste damit als erste Deutsche seit 26 Jahren den Sprung in ein Rennen um WM-Gold.

Der Moment ihres größten Triumphs: Bei der Heim-EM 2022 in München gewann Gina Lückenkemper Gold über 100 Meter. Bild: IMAGO/Thomas Hiermayer

