Wer gewinnt den Super Bowl? Die Spieler der Allgäu Comets haben einen Favoriten

10.02.2023 | Stand: 13:09 Uhr

In der Nacht von Sonntag auf Montag zieht es auch im Allgäu wieder viele Football-Fans vor den Fernseher. Um 0.30 Uhr deutscher Zeit findet der Kick-off zum Super Bowl LVII - dem 57. Endspiel der US-amerikanischen National Football League (NFL) - statt. Mit Spannung erwarten auch die Spieler der Allgäu Comets das Duell zwischen den Kansas City Chiefs und den Philadelphia Eagles. Insgesamt dürften beim Super Bowl neben den 63.000 Fans im State Farm Stadium in Glendale (Arizona) wieder an die 800 Millionen Fans vor den Bildschirmen mitfiebern. Für die Comets-Spieler kristallisiert sich im Vorfeld ein Favorit heraus. Großes Thema bei den Football-Spielern war in den letzten Tagen auch der - diesmal wohl endgültige - Rücktritt von Quarterback Tom Brady.

Im Super Bowl LVII treffen die Kansas City Chiefs und die Philadelphia Eagles aufeinander

Philipp Dold (Offensive Line): Für den Comets-Spieler ist klar: Chiefs-Quarterback Patrick Mahomes wird der ausschlaggebende Faktor für den Super-Bowl-Sieg seiner Mannschaft sein. „Sein Können mit dem Ball und seine Übersicht in schwierigen Situationen sind unglaublich“, sagt Dold, der das Endspiel bei seinem Schwager verfolgt. Überrascht war der O-Liner in dieser NFL-Saison vom Auftritt der beiden Teams aus New York, den Jets und den Giants. Der Rücktritt von Quarterback Tom Brady kam für ihn dagegen „definitiv ein Jahr zu spät.“

Patrick Mahomes, der Quarterback der Kansas City Chiefs, verletzte sich in den Play-offs am Sprunggelenk. Bild: imago images

Benny Perauer (Wide Receiver): Dolds Teamkollege Benny Perauer setzt dagegen auf die Eagles. „Sie haben in Offense und Defense dieses Jahr ein mega-starkes Team“, sagt Perauer. Fasziniert ist er vom Auftritt einiger Rookies (Spieler, die ihre erste NFL-Saison absolvieren). „Insbesondere Brock Purdy von den San Francisco 49ers, der sein Team bis ins Halbfinale geführt, hat in seinem ersten Jahr als Quarterback sehr gut abgeliefert“, sagt Perauer, der das Duell zwischen Chiefs und Eagles zuhause mit Freunden anschaut. Brady, der siebenmalige Super-Bowl-Sieger (sechs Mal mit den New England Patriots, ein Mal mit den Tampa Bay Buccaneers) sei dagegen im Schatten der vielen jungen Quarterbacks gestanden.

Nico Leiderer: "Die Defense der Eagles kann Mahomes stoppen"

Nico Leiderer (Defensive Back): Der junge Defensivspieler kann dagegen verstehen, warum Brady noch ein Jahr dranhing. „Wenn man so viel Leidenschaft mitbringt und es vom Körperlichen noch geht, ist das nachvollziehbar“, sagt Leiderer. Wie auch Perauer hat er die Entwicklung von Brock Purdy mit Freude verfolgt. Den Sieg im Super Bowl gönnt Leiderer den Eagles. „Sie spielen diese Saison sehr guten Football. Ich glaube, dass die Eagles-Defense Mahomes und die Chiefs stoppen kann“, sagt Leiderer.

Silas Arnold (Quarterback): Auch Silas Arnold, Quarterback der U19-Mannschaft der Comets, rechnet mit den Eagles. „Eine Interception der Eagles in den letzten Spielminuten wird das Spiel entscheiden“, sagt Arnold, der das Spiel in der Nacht auf Montag mit einigen Teamkollegen und seiner Familie anschauen wird. Bei Tom Brady legt sich der Nachwuchs-Quarterback fest: „Er hätte nach seinem letzten Super-Bowl-Sieg 2021 mit den Buccaneers aufhören sollen.“

Für Comets-Spieler Marcel Schade kam der Brady-Rücktritt aus sportlicher Sicht nicht zu spät

Marcel Schade (Wide Receiver): Für Schade spielt neben der Defense auch die Offense der Eagles eine große Rolle. „Sie sind sowohl im Pass- als auch im Laufspiel sehr stark“, sagt der Wide Receiver. Dementsprechend rechnet auch Schade mit einem Triumph der Eagles. Daneben war Schade, der den Super Bowl mit Kumpels zuhause ansieht, in dieser NFL-Saison auch von der Entwicklung der Seattle Seahawks angetan. „Es war nicht selbstverständlich, dass sie nach dem Umbau der Mannschaft in die Play-offs kommen“, sagt Schade. Der Abgang Brady sei aus sportlicher Sicht nicht zu spät gekommen. „Er hat ja gezeigt, dass er noch mithalten kann. Persönlich wäre es aber wohl schöner gewesen, nach dem letzten Super-Bowl-Erfolg aufzuhören.“

Einige Comets-Spieler rechnen damit, dass die Eagles-Defense um Brandon Graham den Chiefs große Probleme bereiten könnte. Bild: imago images

Hannah Reinema (Wide Receiver): Die Comets-Spielerin legt sich auf den Sieg der Chiefs fest. „Patrick Mahomes ist der zur Zeit stärkste Quarterback in der NFL ist. Der ausschlaggebende Punkt wird das Trainerteam um Andy Reid sein, der einen guten Gameplan haben wird“, sagt Reinema, die sich selbst als Fan der Chiefs-Offense und derer Spielzüge beschreibt. Mit Brock Purdy als größte Überraschung teilt sie die Meinung vieler anderer Comets-Spieler. Der Brady-Rücktritt kam für Reinema, die das Endspiel mit einigen Mitspielerinnen im Vereinsheim anschauen wird, ein Jahr zu spät. „Seine besten Zeiten waren vorbei.“

Dominik Schmid (Linebacker): „Die Eagles gewinnen, weil sie die stärkere Defense haben“, sagt Dominik Schmid. Der Defense-Spieler denkt auch, dass Patrick Mahomes nach seiner jüngsten Sprunggelenksverletzung arg eingeschränkt ist. „Das wird ein Vorteil für Philadelphia sein“, sagt Schmid, der auch vom Auftreten der Cincinnati Bengals überrascht war. „Ich hätte nicht damit gerechnet, dass sie in das Halbfinale kommen“, sagt Schmid. „Den Super Bowl schaue ich bei einem Kumpel an. Es wird witzig, obwohl wir ja am Montag arbeiten müssen.“

