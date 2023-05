"Pokalheld-Trainer" als Geheimwaffe: SV Egg gewinnt den Toto-Pokal

Der SV Egg gewinnt das Finale um den Toto-Pokal gegen den FC Oberstdorf. Für Trainer Jürgen Heinzelmann war es besonders emotional.

01.05.2023 | Stand: 19:21 Uhr

Jürgen Heinzelmann musste sich nach dem Spiel erst einmal setzen. Auf der Trainerbank übermannten den Coach des SV Egg dann die Gefühle. Augenblicke zuvor hatte seine Mannschaft das Finale um den Toto-Pokal im Kreis Allgäu gegen den Bezirksliga-Konkurrenten FC Oberstdorf gewonnen.

SV Egg gewinnt Toto-Pokal-Finale gegen den FC Oberstdorf

Die Entscheidung fiel im Elfmeterschießen (6:5) – der Oberstdorfer Joichiro Shibata setzte den zwölften Elfmeter neben das Tor. Nach der regulären Spielzeit stand es 1:1. „Das ist meine letzte Saison beim SV Egg. Im Sommer gehe ich zu meinem Heimatverein SF Kirchen zurück“, sagte Heinzelmann, der eigentlich für den SV Egg II zuständig ist. Der 29-Jährige war quasi der „Pokal-Trainer“ des Bezirksliga-Zweiten. Die Hintergründe dieser besonderen Konstellation erklärte Cheftrainer Karlheinz Schabel: „Wir haben im Toto-Pokal zu Beginn mit einer gemischten Mannschaft gespielt, Jürgen hatte das Coaching in den Spielen übernommen. Dann lief es so gut – deswegen haben wir daran festgehalten. Es war eine gewaltige Teamleistung.“

Christoph Wassermann, der Torwart des SV Egg, parierte einen Elfmeter im Toto-Pokal-Finale. Bild: Ralf Lienert

Im Endspiel vor 305 Zuschauern in Betzigau hatte Jakob Hasselberger den FC Oberstdorf in Führung gebracht (12. Minute). Danach kam Egg besser ins Spiel und glich durch Manuel Schedel aus (61.). Beide Mannschaften hatten auf dem tiefen Rasen gute Gelegenheiten, die Partie noch in der regulären Spielzeit zu entscheiden. Letztlich ging es aber dann an den Elfmeterpunkt – mit dem besseren Ende für die Unterallgäuer. „Wir haben schwer ins Spiel gefunden. Unser Torwart Christoph Wassermann hat uns im Spiel gehalten und sogar den Ausgleich eingeleitet. Ich hab den Jungs gesagt: Dieses Spiel gewinnen wir mit Herz und Courage“, sagte Heinzelmann. Als Belohnung gab es einen Scheck über 1000 Euro – und die Aussicht auf einen Top-Gegner in der Toto-Pokal-Hauptrunde der Saison 2023/2024.

SV Egg hat gute Chancen auf den Landesliga-Aufstieg

Für den SV Egg bietet sich nach dem Pokal-Highlight zunächst aber in dieser Spielzeit noch die Chance auf das Double. In der Bezirksliga steht die Mannschaft zwei Punkte hinter Spitzenreiter TSV Bobingen. „Der Landesliga-Aufstieg wäre natürlich schön. Wenn die Jungs so weiter machen, dann schaffen sie es auch“, sagte Heinzelmann.