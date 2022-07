Tauzieher aus Zell bei den „World Games“ in Alabama

Tauzieher von „Allgäu-Power“ nehmen mit der Nationalmannschaft an den „World Games“ in den USA teil. Was sie dort alles erwartet.

08.07.2022 | Stand: 15:25 Uhr

Vom 11. bis 18. Juli sind die Zeller Tauzieher wieder auf Reisen: In Birmingham (Alabama, USA) werden die „World Games“, also die „Olympischen Spiele aller nicht-olympischen Disziplinen“, ausgetragen. Qualifiziert haben sich die besten sechs Mannschaften der Welt. Deutschland ist in allen drei Kategorien vertreten. Sechs Männer und eine Frau von „Allgäu-Power“ Zell sind Mitglieder der Deutschen Nationalmannschaft. Mit dabei sind Raphael Kunz, Martin Wegmann, Wolfgang Wegmann, Thomas Wegmann, Andreas Reisacher, Markus Frieß und Julia Frieß.

Sie alle haben sich im vergangenen Jahr bei der Weltmeisterschaft in Getxo (im spanischen Baskenland) qualifiziert. Aufgegliedert in Kategorien, gibt es für alle Teilnehmer nur einen Wettkampftag in diesen Klassen: 540 Kilogramm Damen; Mixed mit jeweils vier Damen und Herren; 580-Kilo-Klasse und 640 Kilo. Zell ist mit Julia Frieß, Thomas Wegmann und Raphael Kunz im Mixed vertreten. Alle anderen ziehen in der 640-Kilo-Klasse. Als Einziger zieht Thomas Wegmann in beiden Klassen.

Am Montag geht's von Memmingen aus erstmal nach Ulm

Abteilungsleiter Andreas Reisacher geht davon aus, dass die Reise ziemlich entspannt abläuft. Am Montag früh geht’s von Memmingen aus mit dem Zug über Ulm nach Frankfurt am Main und dann mit dem Flieger (mit einer Zwischenlandung in Houston/Texas) nach Birmingham.

Alle Teilnehmer treten einheitlich auf – vom T-Shirt und den Turnschuhen bis hin zum Koffer und Reisetasche. Den Athleten entstehen diesmal keinerlei Kosten. Reise, Unterbringung, Verpflegung und sogar die rund 2000 Euro teure Ausstattung (je Teilnehmer) werden vom Deutschen Tauziehverband beziehungsweise vom Sportartikel-Hersteller Adidas finanziert.

Die deutsche Herrenklasse ist unter Trainer Wolfgang Wegmann komplett in „Zeller Hand“. Auch wenn der Kader mit je einem Zieher aus den Vereinen Simonswald und Böllen verstärkt wurde, wird alles ausschließlich von den Zellern organisiert. Reisacher sagt: „Deutschland sollte hier als beste Mannschaft auftreten, da haben wir eben von den erfolgreichsten Erzrivalen zwei Athleten mit ins Boot geholt.“ Zunächst wurden freilich die Besten der eigenen Leute eingeplant ...

In der Sauna müssen die Tauzieher Gewicht "abkochen"

Nach dem Flug gibt es zunächst einen Eingewöhnungstag, an dem mit einem weiteren Training und einem mehrstündigen, schweißtreibenden Saunagang das Gewicht noch um etwa zwei Kilo – je Mann und Frau – reduziert werden muss. Laut Reisacher ist „das Gewicht am oberen Limit“ stets das „i-Tüpfelchen des Wettkampfes“. Mit so wenig Kleidung wie möglich geht’s dann am nächsten Tag auf die Waage.

Berücksichtigt werden muss hierbei, dass auch die Ersatzleute gewichtsmäßig zur Mannschaft (und zum Limit) passen. Nach einem Regenerationstag geht’s dann am Donnerstag (20.30 Uhr unserer Zeit) ans Seil. Live zu sehen ist das beim Fernsehsender Sport 1: die Männer am Donnerstag, am Freitag die Frauen und das Mixed-Team am Samstag.

In den Social-Media-Kanälen dürfen nur Fotos, keine bewegten Bilder gezeigt werden. Großzügig finanziert vom Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB), hat das Olympia-Team ganz klare Vorgaben: Dies betrifft die Kleidung genauso wie die Fernsehrechte für bewegte Bilder.

Die Tauzieher aus Zell wollen das Halbfinale erreichen

Erklärtes Ziel von Allgäu-Power ist es, das Halbfinale zu erreichen: „Unter die besten Vier der Welt wollen wir auf jeden Fall kommen“, zeigt sich Reisacher zuversichtlich. Insbesondere das Mixed-Team – „definitiv Anwärter auf eine Medaille“ – habe sehr gute Chancen, dies zu erreichen. Auch bei den Herren ist der Abteilungsleiter „guter Dinge“, auch wenn vieles danebengehen könne. Schließlich seien bei den Weltspielen nur „die Besten der Besten“ vertreten.

Die Damen hofften ebenfalls auf eine gute Platzierung. Weil Julia Frieß in den USA bis zu 42 Grad und über 70 Prozent Luftfeuchtigkeit erwartet, haben die Athleten für das Training in den vergangenen vier Wochen extra einen 40 Meter langen Folientunnel aufgestellt.

Damit unter möglichst realistischen Bedingungen zweimal in der Woche jeweils zwei Stunden lange gekämpft werden kann. „Da funktioniert dann das bewährte Harz nicht mehr; da kommst Du ganz schnell an die Grenzen, und da setzt schon auch mal die Pumpe aus“, sagt Reisacher. Seit Januar hatten die Tauzieher nur an zwei Wochenenden trainingsfrei.

Bei der Deutschen Meisterschaft holt Allgäu-Power den Titel

Dies zahlte sich erst jüngst wieder aus: Bei der Deutschen Meisterschaft in München im Rahmen von „50 Jahre Olympische Spiele in München“ holten die Herren – erstmals in ihrer Vereinsgeschichte – den Titel in der 700-Kilo-Klasse. Beim Mixed errangen die Zeller mit Julia Frieß die Bronzemedaille. Auch internationale Turniere, etwa Ende April in Bristol/England, in Sins/Schweiz, Holland und Belgien konnten die Zeller als Training für die World Games nutzen.

Nach ihrem USA-Aufenthalt ist dann aber erst mal zwei Wochen Urlaub angesagt. Andreas Reisacher zieht’s in die Berge – und Julia Frieß will „ganz entspannt“ von Oberstdorf nach Meran laufen.