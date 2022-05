Auftakt zur Tourenwagen-Weltmeisterschaft: Wiggensbacher Team Engstler freut sich auf das "Abenteuer"

Das Liqui-Moly-Team Engstler aus Wiggensbach startet in die Tourenwagen-Weltmeisterschaft. Der Auftakt findet auf dem Stadtkurs von Pau/Frankreich statt.

05.05.2022 | Stand: 14:00 Uhr

Neue Saison, neue Herausforderung: Das Liqui-Moly-Team Engstler aus Wiggensbach startet in die Tourenwagen-Weltmeisterschaft. Der WTCR-World-Touring-Car-Cup geht in seine fünfte Saison. Der Auftakt findet auf dem Stadtkurs von Pau/Frankreich statt. Die Oberallgäuer gehen mit zwei Honda Civic Type R TCR an den Start. Die Fahrer heißen Tiago Monteiro und Attila Tassi.

Tiago Monteiro: "Ich freue mich auf die Rückkehr nach Pau" Bild: Honda Racing

In den vergangenen drei Jahren ging der Sieg beim Saisonauftakt stets an Honda. Dies zu wiederholen ist das Ziel des Teams Engstler, das in dieser Saison erstmals mit Honda fährt. Die Voraussetzungen sind gut. Monteiro blickt auf bereits zwei Podiumsplätze in Pau zurück. Er sagt: „Ich freue mich nicht nur darauf, nach Pau zurückzukehren, sondern auch dieses neue Abenteuer mit dem Team Engstler. Attila Tassi und ich haben in der Vorsaison hart gearbeitet, um so viel wie möglich von unserem Wissen über das Auto an das Team weiterzugeben.“

Für Attila Tassi ist der Saisonauftakt in Pau eine Premiere. Bild: Honda Racing

Engstler-Fahrer Attilo Tassi: Stadtrennen wie in Pau liegen ihm

Der letzte Lauf zu einer Tourenwagen-WM fand 2009 statt. Tassi war damals gerade mal neun Jahre alt. Auch wenn das Rennen in Pau für den 22-jährigen Ungarn eine Premiere wird, ist er guter Dinge, denn Stadtrennen liegen ihm. Tassi: „In jedem Jahr in der WTCR habe ich einen neuen Meilenstein erreicht. Nachdem ich 2021 mein erstes Rennen gewonnen hatte, hoffe ich, in dieser Saison regelmäßig, um Siege zu kämpfen. Dieses Ziel und zu versuchen, es mit einem neuen Team zu erreichen, ist aufregend. Es ist eine große Herausforderung, sich rechtzeitig zur Saison an ein neues Auto zu gewöhnen.“

Auch Rennen auf dem Nürburgring und in Macau stehen an

Das Renn-Wochenende in Pau ist das erste von zehn Veranstaltungen im WTCR-Kalender. Unter anderem stehen auch Läufe auf dem Nürburgring und in Vallelunga sowie zwei weitere Stadtrennen auf dem Programm: Vila Real in Portugal und das Saisonfinale in Macau in Asien. (jtth)

WTCR-Serie: Der Zeitplan von Pau

Samstag, 7. Mai 17.30 bis 18 Uhr Qualifying Q1; 18.05 bis 18.20 Qualifying Q2; 18.30 bis 18.45 Qualifying Q3 (jeweils live auf Eurosport).

Lesen Sie auch

F1: GP von Australien 2022 im TV sehen So sehen Sie die Formel-1 in Melbourne heute live im TV und Stream

Sonntag, 8. Mai 13.10 bis 13.50 Uhr Rennen 1; 17.10 bis 17. 45 Rennen 2 (jeweils live auf Eurosport 2).

Lesen Sie auch: Rennfahrer Luca Engstler wechselt zu Audi