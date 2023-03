1. SC Kempten fährt unverhofft zur deutschen Meisterschaft

Die Squash-Spieler des 1. SC Kempten profitieren von einer Modus-Änderung und nehmen im Juni erstmals an der deutschen Mannschaftsmeisterschaft teil.

22.03.2023 | Stand: 05:15 Uhr

Ein Wechselbad der Gefühle durchlebten die Squash-Spieler des 1. SC Kempten. Der letzte Spieltag in der Bundesliga Süd verlief so gar nicht nach den Vorstellungen der Kemptener, die sich in aussichtsreicher Position im Rennen um den zweiten Platz sahen.

Am Samstag unterlagen die Allgäuer beim bereits als Südmeister feststehenden RC Worms mit 1:3 und wurden in der Tabelle vom SC Turnhalle Niederrhein (Krefeld) überholt, der mit 3:1 in Stuttgart gewonnen hatte. Zwar gelang dem 1. SCK am Sonntag dann ebenfalls ein 3:1-Erfolg gegen Schlusslicht Karlsruhe, aber auch Dauerkonkurrent Niederrhein punktete erneut gegen Saar-Pfalz und stand vor den Kemptenern auf dem zweiten Platz. Und bis vor wenigen Tagen war der 1. SC Kempten noch davon ausgegangen, dass nur die beiden erstplatzierten Teams am Final-Four-Turnier um die deutsche Mannschaftsmeisterschaft teilnehmen.

Information des Verbandes erreicht Kempten erst kurz vor dem letzten Spieltag

Dann erreichte den Squash-Klub aber das Protokoll der Ligaversammlung, die bereits Ende Januar in Frankfurt stattfand. Seit diesem Zeitpunkt stand nämlich fest, dass erstmals sechs Mannschaften an der Endrunde von 8. bis 10. Juni in Krefeld dabei sind – und zwar die ersten drei der Bundesliga-Staffeln Nord und Süd. Der 1. SC Kempten ist als Dritter der Südstaffel also erstmalig für das Turnier um die deutsche Meisterschaft qualifiziert. „Wir hatten keinen Vertreter bei der Ligaversammlung, deswegen haben wir erst vor dem letzten Spieltag von der Modus-Änderung erfahren“, sagt Kapitän Pasquale Ruzicka. „Unser Anliegen ist schon seit Jahren, dass die Versammlung auf digitalem Weg stattfindet.“

Aber selbst der dritte Platz war vor dem abschließenden Wochenende noch nicht in trockenen Tüchern. Ausgerechnet der Krefelder Erfolg beim Tabellenvierten Stuttgart ebnete dem 1. SC den Weg. Ruzicka sagt: „Wir haben Platz zwei verloren, aber letztlich Platz drei gewonnen.“

1. SC Kempten trifft in Krefeld auf das Team aus Diepholz

Beim Endrunden-Turnier in Krefeld spielt Kempten am ersten Turniertag gegen Diepholz (2. Platz in der Nord-Staffel) um den Einzug ins Halbfinale. Eine besondere Begegnung für Ruzicka, der vor seinem Wechsel nach Kempten für das Team aus Niedersachsen spielte. „Es wird ein nettes Wiedersehen, aber uns erwartet ein schwieriger Gegner“, sagt der SC-Kapitän.

Wie die Planungen mit den ausländischen Top-Spielern aussehen

Die personellen Planungen laufen für das Duell im Juni bereits auf Hochtouren – gerade mit Blick auf die Verfügbarkeit der ausländischen Top-Spieler Iker Pajares Bernabeu, Tom Walsh und Yannick Wilhelmi. „Zwei aus diesem Trio werden wir gegen Diepholz aufstellen“, sagt Ruzicka.