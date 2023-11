TG Allgäu verpasst die Rückkehr in die zweite Bundesliga

Die Turner der TG Allgäu verpassen die Rückkehr in die zweite Bundesliga beim Aufstiegswettkampf in Monheim. Es gibt aber noch eine Resthoffnung.

28.11.2023

Sie hatten die Rückkehr in die zweite Liga vor Augen – scheiterten aber knapp: Beim Aufstiegswettkampf zur zweiten Turner-Bundesliga unterlag die TG Allgäu der TuS Vinnhorst II, die sich ebenso wie das GymTeam Metropole Ruhr den Aufstieg in die zweite Liga sicherten.

Aufstiegswettkampf zur zweiten Bundesliga: TG Allgäu unterliegt gegen Vinnhorst II

Als frischgebackener Meister der dritten Bundesliga Süd – vor zwei Wochen hatte sich die TG Allgäu mit einem Sieg gegen die TG Wangen-Eisenharz den Titel gesichert – ging es für das Team um Kapitän Michael Urbin zum Aufstiegsfinale nach Monheim (Landkreis Donau-Ries). Mit einem erfolgreichen Auftritt im Aufstiegswettkampf wollten sich die Allgäuer belohnen für die bisher guten Vorstellungen in dieser Saison, wie sechs Siege und einem Unentschieden in zuletzt sieben Pflichtwettkämpfen verdeutlichten.

Mit der TuS Vinnhorst II aus Hannover wartete der Zweitplatzierte der dritten Bundesliga Nord auf die TG Allgäu. Es war ein Duell mit einer besonderen Vorgeschichte: 2014 trafen beide Mannschaften bereits aufeinander, schon damals hatte die erste Mannschaft aus Vinnhorst beim (44:33) das bessere Ende für sich.

60 Fans begleiten die TG Allgäu nach Monheim

Auch dieses Mal waren die Niedersachsen in der Favoritenrolle. Das lag auch daran, dass der TG Allgäu mit Mehrkämpfer Kilian Krapp und Linus Eisenring wichtige Akteure fehlten. 60 mitgereiste TGA-Fans sollten das aber etwas kompensieren. Die Allgäuer starteten gut am Boden, mit starken Darbietungen und etwas Glück am Pauschenpferd und an den Ringen setzte sich aber Vinnhorst zur Pause (17:15) etwas ab.

Nach dem Sprung schlichen sich bei den Allgäuern kleine Fehler am Barren ein. Vinnhorst nutzte das, schaffte sich vor dem Reck ein Polster von zwölf Punkten und ließ letztlich bis zum Endstand von 37:28 nichts mehr anbrennen.

TG Allgäu sichert sich gegen Wangen den dritten Platz

Den sicheren Aufstieg hatte die TG Allgäu um Topscorer Oskar Kirmes (20 Scorepunkte) verpasst – im „Sudden Death“ (zwei Duelle, vier Turner) ging es aber gegen Wangen-Eisenharz noch um Platz drei. Den Vergleich mit dem Lokalrivalen gewannen die Allgäuer. Platz drei könnte noch wichtig werden, wenn sich eine Mannschaft aus Liga zwei zurückzieht.

„Die Jungs haben bis zum Schluss gekämpft“, sagte TGA-Präsident Michael Läufle. „Man hat gemerkt, dass der Teamgeist stimmt. Egal ob Liga zwei oder drei – es macht Spaß mit dieser Mannschaft und wir kommen gestärkt wieder.“ (mae)