FCK-Spielertrainer Thilo Wilke: "Diese Sache stört mich gewaltig"

Halbzeit in der Fußball-Landesliga: Der FC Kempten steht mit Thilo Wilke auf Platz drei. Doch der neue Spielertrainer sieht noch Luft nach oben.

25.10.2022 | Stand: 19:36 Uhr

Der FC Kempten steht nach der Vorrunde in der Fußball-Landesliga so gut wie nie zuvor nach dem Wiederaufstieg 2018 da. Es sieht ganz so aus, als hätten die Verantwortlichen des FCK um den Sportlichen Leiter und ehemaligen Spielertrainer Matthias Jörg mit der Verpflichtung des neuen Spielertrainers Thilo Wilke einen Volltreffer gelandet. Nur zwei Partien hat der FCK in dieser Saison verloren; neben Kaufering Bestwert in der Landesliga. In 16 Begegnungen ging das Team neunmal als Sieger vom Platz und musste fünfmal die Punkte teilen. Der Abstand auf den direkten Aufstiegsplatz (wo der alte Rivale 1. FC Sonthofen steht) und Relegationsplatz zwei (FC Ehekirchen) beträgt zwei Punkte.

