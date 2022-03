Ab in die Niederlande: Tilburg Trappers sind Gegner des ECDC Memmingen im Playoff-Viertelfinale

Der ECDC Memmingen bekommt es mit den Tilburg Trappers im Viertelfinale der Oberliga-Playoffs zu tun. Fans und Verein planen die Reise in die Niederlande.

„Zojuist is bevestigd dat Tilburg Trappers het op gaat nemen tegen ECDC Memmingen Indians.“ Dieser Satz ist auf der Homepage des Eishockey-Oberligisten aus den Niederlanden zu lesen. Wenn man ihn aus dem Niederländischen ins Deutsche übersetzt, heißt es so viel wie: „Gerade eben ist bestätigt worden, dass die Tilburg Trappers gegen den ECDC Memmingen Indians antreten.“

Ja, es ist tatsächlich so gekommen: Die Indians treffen im Viertelfinale der Eishockey-Oberliga zum ersten Mal in ihrer 30-jährigen Geschichte auf das Team aus den Niederlanden. Die „Trappers“ treten seit der Saison 2015/16 in der deutschen Oberliga Nord an. Dort belegten sie bereits in ihrer ersten Saison den zweiten Platz hinter den „Füchsen“ aus Duisburg.

Als die Tilburg Trappers das Oberliga-Finale gegen Bayreuth gewannen

Durch Play-off-Siege gegen die Hannover Scorpions, den EV Landshut und den EC Peiting erreichten sie damals das Finale um die Oberliga-Meisterschaft, das sie durch eine 3:0-Finalserie gegen den EHC Bayreuth gewannen. Die Trappers sind damit das erste ausländische Team, das einen nationalen deutschen Eishockey-Titel gewann. Sie haben aber nach wie vor kein Aufstiegsrecht, um auch in der DEL2 antreten zu können.

Nachdem sie jahrelang das dominierende Team in der Oberliga Nord waren, schlossen die Trappers die aktuelle Hauptrunde auf Rang drei ab. Im Achtelfinale warfen sie die „Alligators“ aus Höchstadt mit 3:0 Siegen aus dem Rennen. Ebenso klar war das Achtelfinale des ECDC gegen den Herner EV.

Nach Tilburg ist es rund 100 Kilometer weiter als nach Herne

Die Indians genießen als Zweiter der Hauptrunde in der Oberliga Süd auch im Viertelfinale erneut Heimrecht. Das heißt: Das erste Spiel findet am Freitag, 1. April, ab 20 Uhr am Memminger Hühnerberg statt. Das zweite Spiel steigt dann am Sonntag ab 16 Uhr in Tilburg. Nachdem die Indians bereits rund 600 Kilometer nach Herne zurücklegen mussten, sind es nach Tilburg nochmals rund 100 Kilometer mehr. Die 224.000-Einwohner-Stadt liegt südöstlich von Rotterdam.

Eine entscheidende fünfte Partie um den Einzug ins Halbfinale fände auf jeden Fall in Memmingen statt, und zwar am Sonntag, 10. April, ab 18 Uhr.