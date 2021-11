Tim Wenisch toppt seinen WM-Titel

Tim Wenisch erzielt eine neue persönliche Bestzeit beim Kraft- und Ausdauerwettkampf in Stuttgart. Es ist der krönende Abschluss eines aufregenden Jahres.

11.11.2021 | Stand: 05:30 Uhr

Tim Wenisch weiß, wie man sogar einen Weltmeister-Titel toppen kann. Der 23-Jährige aus Dietmannsried, der bei der WM in Leipzig Anfang September Gold in der Altersklasse 16 bis 24 Jahre gewonnen hatte, setzte sich beim jüngste Hyrox-Wettkampf in Stuttgart ebenfalls durch – mit einer neuen persönlichen Bestzeit (59:01 Minuten). Hyrox ist eine Art moderner Mehrkampf, bestehend aus einer Kombination aus Kraft-, Intervall- und Athletiktraining. Die Übungen werden hintereinander absolviert, dabei wird die Zeit gemessen.

Weltwelt finden Hyrox-Wettkämpfe statt

Der Wettkampf in Stuttgart gehört zu einer ganzen Reihe von über das Jahr verteilten Veranstaltungen in der ganzen Welt. Die nächsten Hyrox-Wettkämpfe finden beispielsweise in Berlin und Dallas (Texas) statt. In Stuttgart nahmen insgesamt 1200 Sportler teil. Wenisch gewann die Pro-Kategorie und setzte sich dabei auch gegen den amtierenden Weltmeister Tobias Lautwein durch. „Diesen Erfolg ordne ich ganz weit oben ein“, sagt Wenisch. „Es ist der Wahnsinn, dass ich in meinem letzten Wettkampf in diesem Jahr eine neue persönliche Bestleistung aufgestellt habe.“

Bei Tim Wenisch ist jetzt erst einmal Regeneration angesagt

Nach dem „erfolgreichen Ausflug“ in die baden-württembergische Landeshauptstadt ist beim 23-Jährigen Regeneration angesagt. „Es hat mich geärgert, dass ich durch die Teilnahme in Stuttgart das Derby zwischen Dietmannsried und Altusried verpasst habe“, sagt Wenisch. Für den Fußball-Kreisklassisten TSV Dietmannsried hat der Kraftsportler in dieser Saison zehn Spiele absolviert. Im nächsten Jahr geht es im Februar weiter mit dem Hyrox-Wettkampf in Maastricht (Niederlande). „Und danach geht es nach München. Das wird ein richtiges Heimspiel, darauf freue ich mich schon besonders“, sagt Wenisch.