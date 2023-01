Das ist Kemptens Jugendsportler des Jahres 2022

Kletterer Timo Ossig wird im prall gefüllten Stadttheater zum Jugendsportler des Jahres gewählt. Warum die Wahl auf den 14-Jährigen vom DAV Allgäu-Kempten viel.

Kletterer Timo Ossig ist Kemptens Jugendsportler des Jahres 2022. Der 14-Jährige von der DAV Sektion Allgäu-Kempten erhielt die Auszeichnung im Rahmen der Gala am Sonntagabend im voll besetzten Stadttheater.

Er hatte sich im vergangenen Jahr unter anderem den zweiten Platz bei der Deutschen Meisterschaft im Sportklettern Overall (Lead, Bouldern, Speed) in der B-Jugend gesichert. Zudem wurde Ossig, der mittlerweile in der Deutschen Jugendnationalmannschaft klettert, Zweiter bei der Bayerischen Meisterschaft im Bouldern in seiner Altersklasse. Bei der Gala erhielt er für seine herausragenden Leistungen auch die Silbermedaille der Stadt Kempten.

Über 100 junge Kemptener Sportlerinnen und Sportler mit Gold, Silber oder Bronze geehrt

Insgesamt sind bei der Wahl zum Jugendsportler des Jahres, die heuer zum 49. Mal stattfand, über 100 junge Sportlerinnen und Sportler mit Gold, Silber oder Bronze geehrt worden. Zum dritten Mal fand die Gala im prall gefüllten Stadttheater statt. Moderator war Sportamtsleiter Klaus Schwaninger. Zum üppigen Rahmenprogramm gehörten spektakuläre Tanzaufführungen, Live-Musik sowie eine waghalsige Schwebebalken-Einlage der Kunstturnerinnen des TV Kempten.

Timo Ossig in Aktion beim Deutschen Jugendcup im Herbst 2022 im Kemptener Kletterzentrum swoboda alpin. Bild: Pavlo Vekla

Timo Ossig verschlägt es auf der Bühne die Sprache

Höhepunkt der zweistündigen Veranstaltung war aber die Wahl zu Kemptens Jugendsportler des Jahres. Ossig reagierte sichtlich überrascht. Auf der Bühne verschlug es dem Klettertalent gar die Sprache. Stolz war der 14-Jährige dennoch: „Ich freue mich, damit habe ich wirklich nicht gerechnet.“ Ein ausführlicher Bericht folgt.

