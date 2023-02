Tobias Pachonik sucht jetzt in Norwegen sein Glück

Tobias Pachonik spielt künftig für den norwegischen Erstligisten Stabaek IF. Wie der Marktoberdorfer mit der schwierigsten Phase seiner Karriere umgegangen ist.

15.02.2023 | Stand: 17:30 Uhr

Holland, Italien, jetzt Norwegen. In den vergangenen Jahren entwickelte Fußball-Profi Tobias Pachonik eine gewisse Reiselust durch Europa. Die Tour durch den Kontinent begann im August 2017 mit dem Wechsel vom FC Schalke 04 II zum italienischen Zweitligisten AC Carpi. Beim Klub aus der Region Emilia-Romagna wurde Pachonik in der Saison 2018/2019 zum besten Rechtsverteidiger der Liga gekürt. Von Norditalien ging es für den Marktoberdorfer weiter an die deutsch-niederländische Grenze. Mit dem VVV-Venlo spielte Pachonik in der holländischen Eredivisie. Nach Ende der Spielzeit 2021/2022 stand der Abstieg in die zweite Liga fest – ebenso Pachoniks Abschied.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.