Tochter Lila heitert die Stimmung von ESVK-Stürmer Jacob Lagacé auf

ESVK verliert am Wochenende zwei Mal. Jacob Lagacé findet Trost bei der Familie. Ein Memminger Stürmer bricht auf dem Eis zusammen.

06.02.2023 | Stand: 14:23 Uhr

Zwei Niederlagen gab es für den ESV Kaufbeuren am vergangenen Wochenende. Mit 0:3 endete das Spitzenspiel in Krefeld, auch gegen Tabellenschlusslicht Bayreuth (1:2) war nach enttäuschender Leistung nichts zu holen. Dass eines der Gästetore nach einem Konter in ESVK-Überzahl fiel, passte ins Bild dieses Abends. „Wir hatten eine Menge Torchancen, waren aber irgendwie nicht in der Lage, sie zu verwerten“, sagt der Kanadier Jacob Lagacé. Der 33-Jährige ist der Spieler mit den meisten Scorerpunkten (47) bei den Jokern. 41 Schüsse gab Kaufbeuren am Sonntag ab, nur einer ging ins Tor. „Wir sind nun in einer Situation, in der wir unser Selbstvertrauen wiedererlangen müssen“, sagt der Kanadier.

Jacob Lagacé über die Eishockey-Zukunft seiner Tochter

Da schadet auch etwas Ablenkung nicht. Seit wenigen Wochen ist Lagacé Papa eines kleinen Mädchens mit dem klangvollen Namen Lila Lagacé. „Wir sind sehr glücklich und dankbar, dass unser Baby gesund ist. Natürlich schlafen wir nicht so viel, wie wir gewohnt sind, aber wir kriegen es hin.“ Ob seine Tochter später auch mal eine Profi-Eishockeyspielerin wird? „Das ist ein bisschen früh. Aber sollte sie es wollen, werde ich sie natürlich unterstützen und ihr den Sport so gut wie möglich lehren“, erklärte der Stürmer grinsend. A propos lernen: Das gilt auch für das ESVK-Team. „Wir müssen uns verbessern“, forderte Lagacé. Den Fans käme es gelegen, wenn sich ein erster Lerneffekt schon am Freitag im Heimspiel gegen den Rivalen aus Landshut zeigt. (wes, Foto: Wild)

Schreckmoment beim ECDC-Spiel in Lindau

Schreckmoment beim Auswärtsspiel des ECDC Memmingen in Lindau (2:3): Der Memminger Stürmer Donát Péter verlor nach einem Zweikampf das Bewusstsein und brach auf dem Eis zusammen. Am späten Sonntagabend meldete sich der 22-Jährige über die sozialen Medien und gab vorsichtig Entwarnung. Der Grund für seinen Zusammenbruch blieb zunächst unklar. (mfr)