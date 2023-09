Diese Ziele haben die Fußballerinnen des TSV Buchenberg

Die Fußballerinnen des TSV Buchenberg starten beim Absteiger SSV Anhausen in die Bezirksoberliga-Saison. Neu an Bord sind der Trainer und zwei Rückkehrerinnen.

08.09.2023 | Stand: 18:38 Uhr

Gleich zum Auftakt in die neue Bezirksoberliga-Saison wartet auf die Fußballerinnen des TSV Buchenberg ein echter Härtetest. Die TSV-Frauen treten am Samstag (16 Uhr) beim Landesliga-Absteiger SSV Anhausen an. Das Auswärtsspiel im Landkreis Augsburg ist auch die Premiere für den neuen Trainer des TSV Buchenberg, Harald „Harry“ Schmidt.

Beim TSV Buchenberg folgt Trainer Harald Schmidt auf Hans Siegel

Der 57-Jährige aus Ulm ist Nachfolger von Hans Siegel, der eine Pause einlegt. Bereits im April hatte Siegel angekündigt, seinen Trainerposten niederzulegen. Neu-Trainer Schmidt hat seit drei Jahren einen Zweitwohnsitz im Allgäu, seine letzte Trainerstation war beim württembergischen Verbandsligisten SV Jungingen in der Saison 2018/2019.

So kam Trainer Harald Schmidt zum TSV Buchenberg

Kontakt zum TSV Buchenberg gab es seit etwa zwei Jahren, in diesem Zeitraum hat sich Schmidt auch eingehend mit dem Allgäuer Frauenfußball beschäftigt. „In den TSV Buchenberg habe ich mich sofort verliebt. Die Kameradschaft dort ist einmalig“, sagt der Trainer. „Wir haben einen ausgewogenen Kader mit fast 20 Spielerinnen und viel Potenzial.“

TSV Buchenberg: Fußballerinnen überzeugen in der Vorbereitung

Dieses haben die TSV-Frauen schon in der Vorbereitung aufblitzen lassen. In vier Testspielen gab es drei Siege und ein Remis bei einem Torverhältnis von 18:3, dazu kam der überzeugende 5:1-Erfolg beim TSV Peiting im Bezirkspokal am vergangenen Wochenende.

Neben Schmidt gibt es auch zwei neue Spielerinnen: Barbara Kotz kehrt nach zwei Spielzeiten beim VfB Durach nach Buchenberg zurück, auch Ramona Roggors (VfB Durach Jugend) lief schon für Buchenberg auf. „Wir wollen einen Platz unter den ersten Fünf erreichen. Ein paar Ligakonkurrenten habe ich mir angeschaut, das werden interessante Duelle“, sagt Schmidt.

Co-Trainerin und Torwarttrainerin beim TSV Buchenberg

Dazu setzt der Coach neben den erfahrenen Spielerinnen wie Jennifer Keck oder Barbara Kotz auch auf die „jungen Wilden“ wie Lorena Linhart. Unterstützt wird Schmidt von Co-Trainerin Heidi Steidle und Torwarttrainerin Gisela Wuschko.

Der Kader des TSV Buchenberg

Tor Lugiana Wörz, Stefanie Pfaff, Gisela Wuschko

Abwehr Annika Blenk, Bianca Bechteler, Ronja Freier, Elisabeth Herrmann, Sabrina Oswald, Carla Perrey, Claudia Suntheim

Mittelfeld Diana Busch, Lisa Heuberger, Sabrina Hüttersen, Isabell Knaus, Melanie Knaus, Barbara Kotz, Lorena Linhart, Emilia Müller, Melanie Piller, Franziska Rösch, Ramona Roggors, Sonja Schmid

Angriff Jennifer Keck, Bianca Greiter

Neuzugänge Barbara Kotz (VfB Durach), Ramona Roggors (VfB Durach Jugend)

Abgänge Carmen Geier (Auslandsaufenthalt), Jessica Schnürch (Studium)

