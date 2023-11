Sonthofer für den "Bayern-Treffer des Monats" nominiert

Ein Traumtor von Andreas Hindelang steht zur Wahl beim „Bayern-Treffer des Monats". Dem 36-Jährigen vom 1. FC Sonthofen gelingt eine absolute Seltenheit.

08.11.2023 | Stand: 10:06 Uhr

Ein sehenswerter Volley-Treffer aus 25 Metern bescherte Andreas Hindelang vom 1. FC Sonthofen eine Nominierung für den „Bayern-Treffer des Monats“ im Oktober.

Andreas Hindelang gelingt Traumtor im Bayernliga-Heimspiel gegen Deisenhofen

Im Bayernliga-Heimspiel gegen Deisenhofen Mitte Oktober verarbeitete der 36-jährige Offensivspieler ein Anspiel von außen elegant und knallte den Ball aus der Luft unhaltbar in den rechten Winkel. Das Traumtor des Routiniers war der zwischenzeitliche Ausgleich für die Hausherren, die letztlich mit 1:4 unterlagen.

„Ich habe schon einige schöne Tore gemacht in meinem Fußballer-Leben, aber dieser Treffer ist mit Sicherheit eines meiner schönsten gewesen. So trifft man nicht alle Tage“, sagte Hindelang, der seit Januar 2019 in Sonthofen spielt und zuvor unter anderem für den FC Bizau, TSV Kottern, FV Illertissen, USV Eschen/Mauren, FC Memmingen, VfB Stuttgart II und den FC Kempten auflief.

Abstimmung des Bayerischen Fußball-Verbandes läuft bis 14. November

Neben Hindelang stehen fünf weitere Tore in der engeren Auswahl für den „Bayern-Treffer des Monats.“ Grundsätzlich gönne ich allen Nominierten, dass sie gewinnen. Aber ich denke, dass mein Tor eine echte Sehenswürdigkeit ist“, sagte Hindelang. Die Abstimmung auf der Homepage des Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV) läuft bis zum 14. November - hier sehen Sie das Tor.