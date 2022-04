Tor zum Halbfinale für den ECDC Memmingen weit geöffnet

Die Memminger Indians führen nach dem Sieg in Tilburg im Viertelfinale mit 2:0. Am Dienstagabend können sie den Sack schon zumachen.

04.04.2022 | Stand: 17:24 Uhr

Was für eine absolut unglaubliche Play-off-Serie der Indians! Sie hatten bereits am Freitagabend den „Hexenkessel Hühnerberg“ fast zum Überkochen gebracht. Und nun machten sie in Tilburg gerade so weiter. Nach dem 4:3 in Memmingen und dem 5:4 in Tilburg, beide Male nach Verlängerung, ist Eishockey-Oberligist ECDC Memmingen jetzt nur noch einen Sieg vom Halbfinale entfernt. Um diesen einzufahren, hat er in der „Best-of-five“-Serie nun drei Gelegenheiten. Die erste bietet sich schon am Dienstag ab 19.30 Uhr in Memmingen.

Die „Fallensteller“ werden alles versuchen: Es wird ganz sicher kein Selbstläufer. Eine uralte Eishockey-Weisheit besagt nämlich, dass der letzte Sieg in einer Play-off-Serie immer der schwerste sei. Auch ohne die Weisheiten der Altvorderen bleibt festzuhalten: Der ECDC darf sich am Dienstag auf einen knallharten Fight einstellen. Denn die „Fallensteller und Pelztierjäger“ (deutsch für Trappers) aus den Niederlanden werden im dritten Spiel der Serie alles reinwerfen, was sie zu bieten haben. Das kündigte zumindest deren Coach „Dave“ Livingston nach der zweiten Partie im Interview mit dem Internetsender SpradeTV an.

Unnötige Scheibenverluste und zu lasche Defensivarbeit des ECDC

Zu lasche Defensivarbeit und zu viel Raum für die Trappers: Um den dreifachen Deutschen Oberliga-Meister ein drittes Mal zu schlagen und damit für eine faustdicke Überraschung zu sorgen, müssen die Indians eines unbedingt abstellen: ihre teilweise zu lasche Defensivarbeit, ihr in manchen Situationen halbherziges Attackieren. Was sich nämlich bereits in Spiel eins abzeichnete, setzte sich auch in Spiel zwei fort. Unnötige Scheibenverluste, gepaart mit zu wenig Biss in Verteidigungssituationen sorgten für mehrere Gegentreffer.

Das offenbarte in beiden Partien auch der erneut zum „Verteidiger des Jahres“ gewählte Linus Svedlund. Andererseits sorgte der Schwede mit seinen schwindelerregenden Tempogegenstößen und seinem Auge für den optimal stehenden Mitspieler auch für mehrere ECDC-Tore – nicht zuletzt auch für den Siegtreffer von Sergei Topol in Tilburg. Mit seinen drei Toren war der Russe einer der Indians-Matchwinner.

Zu denen gehörte unter anderen auch der erneut überragend haltende Marco Eisenhut im Memminger Tor. Doch auch er musste im „Ijssportcentrum Stappegoor“ viermal hinter sich greifen. Denn seine Vorderleute gewährten – wie schon im ersten Spiel – Tilburgs Topstürmern in einigen Situationen zu viel Raum zur Entfaltung. Und wenn hochkarätige Offensivkräfte wie Brett Bulmer und Max Hermens derart freundliche Einladungen zum Toreschießen erhalten, lassen sie sich halt nicht zweimal bitten.

Die Tilburger kommen nicht mit dem Memminger Druck zurecht

Auf der anderen Seite blockten die Memminger auch in Tilburg zahlreiche Schüsse und übten im Forechecking viel Druck auf den Gegner aus. Das verleitete die niederländischen Kommentatoren bei SpradeTV zum Ende des ersten Drittels zu der Analyse, die Tilburger kämen mit dem Memminger Druck nicht zurecht. Der ECDC demonstrierte aber auch wieder einmal seine weit überdurchschnittlichen Offensivqualitäten. Nicht nur bei den drei Topol-Toren, sondern auch beim 1:0 durch Max Lukes, das die vierte Reihe der Indians besorgte. Und natürlich auch beim Ausgleich zum 4:4, den in der 55. Minute Play-off-Topscorer „Jaro“ Hafenrichter erzielte – nach wiederum genialer Vorarbeit von Linus Svedlund übrigens.

Die Indians in besserer physischer Verfassung als Tilburg: Ein weiterer Faktor, der für den Auswärtssieg der Indians in Tilburg sorgte, war die erneut offensichtliche bessere physische Verfassung des von Sergej Waßmiller trainierten Teams. Dazu kamen Ruhe und Entschlossenheit, auch drei Rückstände wieder auszugleichen. Das fiel auch den beiden niederländischen Kommentatoren auf. Sie riefen ihrem Team bei SpradeTV in der Endphase des dritten Drittels zu: „Es sieht so aus, als ob Tilburg müde wäre. Auf geht’s, Jungs! Ihr müsst aggressiver zum Puck arbeiten.“

Der hohe Favorit aus den Niederlanden taumelt einer Niederlage entgegen

Doch während der hohe Favorit aus den Niederlanden langsam einer Niederlage entgegen taumelte und erkennbar auf dem Zahnfleisch daher kam, hatten die Allgäuer noch jede Menge Benzin im Tank. Es überraschte daher nicht, dass sie auch die zweite Verlängerung zu ihren Gunsten entschieden. Die Indians können nun – nach dem 3:0-Sweep gegen Herne im Achtelfinale – auch den vermeintlichen „Goliath Tilburg“ mit der 3:0-Höchststrafe ausschalten.

Ein neues Kapitel im Geschichtsbuch: Ganz unabhängig davon, was ihnen noch gelingt: Die Indians haben bereits jetzt ein neues Kapitel ihrer Vereinsgeschichte geschrieben. Darin taucht – noch mit Fragezeichen versehen – ein Wort auf, von dem man am Memminger Hühnerberg bis vor Kurzem noch nicht einmal zu träumen wagte. Es lautet: Oberliga-Halbfinale.

Fan-Infos: Tickets für Spiel drei sind online unter www.memmingen-indians.de erhältlich, auch an der Abendkasse werden Karten verfügbar sein. Sämtliche Corona-Beschränkungen sind mittlerweile aufgehoben. Das heißt, dass ab sofort keine besonderen Regeln mehr für den Zugang oder die Auslastung der Veranstaltung gelten. Außerdem entfällt die Maskenpflicht im Stadion.

Das zweite Viertelfinalspiel des ECDC in der Zusammenfassung

Ergebnis: Tilburg „Trappers“ – ECDC Memmingen 4:5 (0:1; 3:1; 1:2; 0:1) nach Verlängerung.

Tore: 0:1 (10:03) Lukes (Abstreiter, Pfalzer), 1:1 (21:52) Hermens (Bulmer, van der Schuit), 2:1 (25:11) van Soest (Hermens, Bulmer – PP1), 2:2 (30:19) Topol (Pohl, Huhn), 3:2 (32:37) Hermens (van Soest, van Oorschot – PP1), 3:3 (41:13) Topol (Ahlroth, Pekr), 4:3 (52:10) de Hondt (Hofland, Stempher), 4:4 (54:58) Hafenrichter (Pekr, Svedlund), 4:5 (63:58) Topol (Svedlund).

Strafminuten: Tilburg sechs – Memmingen zehn.

Zuschauer: 2675.

Referees: Schiedsrichter: Cespiva und Perlitz; Linienrichter: Behrendt und Tanko.