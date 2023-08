„Wir besiegen den FC Memmingen“: Kotterns Keeper mit Kampfansage vor dem Pokal-Kracher

Im Toto-Pokal erwartet der TSV Kottern am Dienstagabend den Regionalligisten FC Memmingen. Torwart Antonio Mormone hat eine Kampfansage für die Gäste parat.

31.07.2023 | Stand: 16:20 Uhr

Pünktlich zum Pokal-Kracher gegen den FC Memmingen hat Fußball-Bayernligist TSV Kottern den ersten Saisonsieg geholt. Nach dem 2:0-Heimerfolg gegen den SV Kirchanschöring geht die Mannschaft von Trainer Frank Wiblishauser mit einem positiven Gefühl in das Duell mit dem Regionalliga-Aufsteiger, das am Dienstagabend (18.30 Uhr) in der Abt-Arena stattfindet.

Das Spiel zwischen Kottern und Memmingen ist eine von 32 Partien in der ersten Hauptrunde des Toto-Pokals. Der Sieger des bayernweiten Wettbewerbs ist für den DFB-Pokal qualifiziert – gerade für Amateurvereine verspricht eine mögliche Partie gegen einen Profi-Klub eine lukrative Einnahmequelle.

So oft spielten der FC Memmingen und der TSV Kottern bereits gegeneinander

Für den FC Memmingen verlief die Spielzeit noch nicht nach Wunsch. Ein Punkt steht beim FCM nach zwei Spielen auf dem Konto, am vergangenen Freitag gab es eine 0:3-Niederlage gegen den 1. FC Nürnberg II. In der Vorbereitung kam es bereits zum Aufeinandertreffen der letztjährigen Bayernliga-Konkurrenten, beim Brauhaus-Cup gewann der FCM mit 1:0. Die Gesamtstatistik spricht für die Gäste – von 24 Begegnungen gewannen der FCM 17, fünf Duelle gingen an Kottern.

Für TSV-Torwart Antonio Mormone ist die Frage nach dem Ausgang des Spiels schon geklärt: „Wir haben noch etwas gut zu machen gegen den FC Memmingen. Wenn wir sie nach ihrem Aufstieg schon nicht mehr in der Liga treffen, dann besiegen wir sie eben im Pokal.“ Mormone erwies sich speziell im letzten Heimspiel gegen Kirchanschöring als solider Rückhalt. „Es freut mich, dass ich der Mannschaft Sicherheit geben konnte und dass wir kein Gegentor kassiert haben“, sagt der 23-Jährige.

Torwart-Konkurrenzkampf beim TSV Kottern

Mit dem Konkurrenzkampf mit Neuzugang Julian Methfessel hat Mormone kein Problem. „Julian ist ein guter Keeper, wir sind auch befreundet. Konkurrenz belebt das Geschäft, mich motiviert das zusätzlich und ich will mich dem auch stellen“, sagt Mormone.

