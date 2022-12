Tour de Ski-Auftakt in der Schweiz: Allgäuer Langläufern gelingt kleine Sensation

Die Tour de Ski 2022/23 beginnt am Wochenende in Val Müstair und macht kommende Woche in Oberstdorf Station. Alle Infos zum Langlauf-Weltcup im Allgäu im Blog.

31.12.2022 | Stand: 14:24 Uhr

Die Tour de Ski, das härteste Etappen-Rennen im Langlauf-Weltcup, macht diese Saison erneut Station in Oberstdorf. In diesem Newsblog informieren wir über alle Etappen, Ergebnisse und Termine zur Tour de Ski 2022/23.

Samstag, 31. Dezember 2022: Vier Allgäuerinnen überstehen Sprint-Qualifikation, Friedrich Moch gelingt kleine Sensation

Katharina Hennig, Laura Gimmler, Sofie Krehl und Coletta Rydzek haben beim Tour de Ski-Auftakt in Val Müstair überzeugt. Die Allgäuerinnen schafften in der Sprint-Qualifikation den Sprung unter die besten 30 und kämpfen nun um den Einzug ins Halbfinale.

Friedrich Moch (Isny) gelang eine kleine Sensation. Der Westallgäuer schaffte es als einziger der deutschen Männer unter die Top 30. Und damit als erste Deutscher überhaupt in dieser Saison. Für den 22-Jährigen ist es das erste Top-30-Ergebnis im Sprint-Weltcup überhaupt. Ab 14 Uhr stehen die Finals an.

Freitag, 30. Dezember 2022: Katharina Hennig musste lange um Tour de Ski-Teilnahme zittern

Schlechter hätte dir Vorbereitung der besten deutschen Langläuferin auf das erste Highlight des Winters kaum laufen können. Katharina Hennig aus Sonthofen kränkelte über Weihnachten. Über die Feiertage kurierte sie sich bei ihrer Familie im Erzgebirge aus. Bis zur endgültigen Kader-Nominierung des Deutschen Skiverbandes am Donnerstag musste die Wahl-Allgäuerin um ihre Teilnahme an der Tour de Ski bibbern, die am Wochenende mit einem Sprint (Samstag) und einem 10-Kilometer-Massenstart (Sonntag) beginnt.

Das erste intensive Training nach zwei Wochen brachte Klarheit: „Ich werde zur Tour de Ski am Start stehen und testen, was der Körper hergibt. Nicht optimal, aber den Versuch ist’s wert“, verkündete Hennig am Donnerstag bei Instagram. Nach der Erkältung werde sie ein paar Rennen brauchen, um in Schwung zu kommen. Das Ziel der Olympiasiegerin von Peking ist dennoch ein weiterer Top-Ten-Platz in der Gesamtwertung, wie bereits in den vergangenen beiden Saisons.

Donnerstag, 29. Dezember 2022: Diese deutschen Langläuferinnen und Langläufer starten bei der Tour de Ski 2022/23

Frauen:

Katharina Hennig (Sonthofen)

Laura Gimmler

Sofie Krehl

Coletta Rydzek (alle Oberstdorf)

Pia Fink (Fischen)

Alexandra Danner (Lenggries)

Victoria Carl (Zella-Mehlis)

Lisa Lohmann (Oberhof)

Katherine Sauerbrey (Steinbach-Hallenberg)





Friedrich Moch (Isny)

Janosch Brugger (Fischen)

Lucas Bögl (Gaissach)

Florian Notz (Oberstdorf)

Thomas Bing (Dermbach)

Jonas Dobler (Traunstein)

Albert Kuchler (Lam)

Anian Sossau (Eisenaerzt)

Jan Stölben (Ernstberg)

Donnerstag, 29. Dezember 2022: Tour de Ski startet an Silvester im Val Müstair/Schweiz - Der Zeitplan

Samstag 31.12.:

11.30 bis 13.15 Uhr Sprint-Qualifikation Männer und Frauen (Skating)

14 bis 15.30 Uhr Sprint-Finals Männer und Frauen





12 Uhr 10-Kilometer-Massenstart Frauen (klassisch)

13.15 Uhr 10-Kilometer-Massenstart Männer (klassisch)

Freitag, 25. November 2022: Die Tour de Ski-Etappen 2023 in Oberstdorf im Überblick

Der Langlauf-Weltcup machte in den vergangenen Jahren im Rahmen der Tour de Ski immer wieder Station in Oberstdorf. Auf den anspruchsvollen Loipen im Nordic Parc stehen am 3. und 4. Januar 2023 für die weltbesten Langläuferinnen und Langläufer je zwei Etappen an. Diesen Winter sind in Oberstdorf wieder Zuschauer erlaubt. Die Tickets sind noch nicht ausverkauft. Zuvor stehen bereits je zwei Rennen im Münstertal ( Schweiz) auf dem Programm. Nach Oberstdorf geht's für vier weitere Etappen ins Val di Fiemme (Italien).

Voraussichtlicher Zeitplan der Tour de Ski 2022/23 in Oberstdorf

Dienstag, 3.1.:

10.30 Uhr Stadioneinlass

12 Uhr Intervallstart Männer 10 km klassisch

14.45 Uhr Intervallstart Frauen 10 km klassisch





9.45 Uhr Stadioneinlass

11.15 Uhr Verfolgung Männer 20 km Freistil

14.30 Uhr Verfolgung Frauen 20 km Freistil

4. Januar 2022, 15.55 Uhr: Moch gelingt Sensation - Klaebo holt sich Tour de Ski-Gesamtwertung

Der Allgäuer Friedrich Moch (Isny) holte auf der letzten Etappe hoch zur Alpe Cermis einen sensationellen dritten Rang. Auf dem Schlussanstieg in Südtirol gelang Moch eine historische Leistung. Podium für einen deutschen Langläufer – seit Dezember 2018 hat es das nicht mehr gegeben. Moch hat der Durststrecke der DSV-Männer nun ein Ende gesetzt.

Dabei war der dritte Rang erst die zweite Top Ten-Platzierung in der Karriere des 21-Jährigen: „Ich konnte gar nicht glauben, dass es für soweit vorne gereicht hat. Ich habe einfach versucht, so schnell wie möglich hochzulaufen.“ Im Gesamtklassement schob sich Moch mit seiner Fabelleistung noch vor auf Rang 14 und wurde somit bester Deutscher. Janosch Brugger (Fischen) holte als 19. einen weiteren Top 20-Rang für den DSV.

Johannes Klaebo wurde nur Fünfter, hat aber zum zweiten Mal nach 2018/2019 die Tour de Ski gewonnen. Der norwegische Dominator siegte mit über zwei Minuten Vorsprung auf den Zweitplatzierten Alexander Bolshunov.

4. Januar 2022, 12.16 Uhr: Hennig kämpft sich in Top Ten

Katharina Hennig aus Sonthofen kämpfte sich auf Rang neun der Gesamtwertung. Auf der letzten Etappe wurde die gebürtige Sächsin Zwölfte und verteidigte damit ihren Gesamtrang, den sie bereits vor dem Start inne hatte.

4. Januar 2022, 12.10 Uhr: Weng gewinnt Schlussetappe der Tour de Ski - Nepryaeva holt sich Gesamtwertung

Die Russin Natalia Nepryaeva hat die Gesamtwertung der 16. Tour de Ski für sich entschieden. Auf der letzten Etappe hinauf zur Alpe Cermis wurde sie beim Sieg der Norwegerin Heidi Weng Vierte und sicherte sich damit Platz eins im Gesamtklassement. Darin belegt die Schwedin Ebba Andersson Rang zwei, Weng komplettiert das Podium als Dritte.

4. Januar, 10.56 Uhr: Final Climb zur Alpe Cermis: Letzte Tour de Ski-Etappe hat es in sich

Am Dienstag, den 4. Januar, geht im Fleimstal in Italien die letzte Tour de Ski-Etappe über die Bühne. Das sechste Rennen binnen acht Tagen hat es in sich. Die weltbesten Langläuferinnen und Langläufer laufen zuerst 6 Kilometer in der Ebene, ehe es über eine steile Skipiste hoch zur berühmten Alpe Cermis geht.

Die Erste beziehungsweise der Erste im Ziel, Mitten im Südtiroler Skigebiet, gewinnt die Tour de Ski-Gesamtwertung. Die großen Favoriten sind der Norweger Johannes Klaebo bei den Männern und die Russin Natalia Nepryaeva bei den Frauen. DSV-Läuferin Katharina Hennig (Sonthofen) hat als derzeit Neunte gute Chancen auf die Top Ten. Die deutschen Männer um Janosch Brugger (Schluchsee) und Friedrich Moch (Isny) haben noch Chancen auf die Top 15.

Die Startzeiten der Frauen und Männer zum Final Climb der Tour de Ski:

11.30 Uhr: Frauen-Massenstart über 9 Kilometer Skating

Frauen-Massenstart über 9 Kilometer Skating 15.25 Uhr: Männer-Massenstart über 9 Kilometer Skating

3. Januar, 15.30 Uhr: Klaebo dominiert schon wieder - Moch und Brugger in Top 20

Der norwegische Überflieger Johannes Klaebo hat den Massenstart über 15 Kilometer souverän gewonnen und führt die Tour de Ski-Gesamtwertung nun mit über zwei Minuten Vorsprung an. Zweiter ist der russische Titelverteidiger Alexander Bolshunov, der auf der vorletzten Etappe Fünfter wurde.

Bester Deutscher war Wahl-Allgäuer Janosch Brugger als 18. Direkt dahinter lief Friedrich Moch (Isny) als 19. ins Ziel. Der gebürtige Schluchseer Brugger ist nun 16. im Gesamtklassement, Moch ist vor der letzte Etappe, dem Final Climb hoch zur Alpe Cermis, 22.

3. Januar, 13.10 Uhr: Hennig holt bei Tour de Ski Rang fünf im Massenstart

Katharina Hennig hat bei der Tour de Ski für die nächste Top-Platzierung aus deutscher Sicht gesorgt. Im Massenstart über 10 Kilometer wurde die Wahl-Allgäuerin starke Fünfte und kam nur zehn Sekunden hinter der Siegerin Natalia Nepryaeva ( Russland) ins Ziel, die ihre Führung in der Gesamtwertung weiter ausbaute. Hennig schob sich von Rang 14 vor auf Position neun des Gesamtklassements.

3. Januar, 12.59 Uhr: Hennig zur Halbzeit in sechsköpfiger Spitzengruppe

Nachdem die Hälfte des Frauen-Massenstarts absolviert ist, führt Katharina Hennig gemeinsam mit fünf weiteren Athletinnen das Rennen an und ist somit auf dem Weg zur nächsten Top-Platzierung.

3. Januar, 10.40 Uhr: Abschluss der Tour de Ski in Val di Fiemme - Hennig freut sich auf "Lieblingsstrecke"

Am Montag, den 3. Januar, gehen die Frauen über 10 Kilometer Klassisch auf die Loipe, die Männer über 15 Kilometer. Katharina Hennig (Sonthofen) peilt in ihrer Paradediszilpin eine Top-Platzierung an. "Ich werde versuchen, dort das Beste rauszuholen", sagte die 25-jährige Wahl-Allgäuerin nach dem Heimweltcup in Oberstdorf. Die Strecke liegt der gebürtigen Sächsin. In den vergangenen beiden Jahren lief Hennig im Val di Fiemme jeweils aufs Podest: "Diese Strecke mag ich am liebsten. Dort gibt es keine allzu langen Anstiege, was mir entgegenkommt."

3. Januar, 10.30 Uhr: Das Tour de Ski-Programm im Val di Fiemme

Im südtiroler Val di Fiemme steht am 3. und 4. Januar der Schlussakkord der 16. Tour de Ski an - an beiden Tagen stehen Massenstarts auf dem Programm.

Mehr Nachrichten aus dem Sport lesen Sie hier.