Tour de Ski: Klaebo und Karlsson dominieren in Oberstdorf - drei Etappen stehen noch an

Die Tour de Ski 2022/23 macht nach zwei Etappen in Oberstdorf Station im italienischen Val di Fiemme. Alle Infos zum Langlauf-Weltcup im Blog.

05.01.2023 | Stand: 11:37 Uhr

Die Tour de Ski, das härteste Etappen-Rennen im Langlauf-Weltcup, macht diese Saison erneut Station in Oberstdorf. In diesem Newsblog informieren wir über alle Etappen, Ergebnisse und Termine zur Tour de Ski 2022/23.

Donnerstag, 05. Januar 2023: So geht die Tour de Ski im Val di Fiemme weiter - der Zeitplan im Überblick

Freitag, 06. Januar:

10 Uhr: Sprint-Qualifikation (klassisch) der Frauen und Männer

12.30 Uhr: Sprint-Finals





11.45 Uhr: 15 km Massenstart der Frauen

13.30 Uhr: 15 km Massenstart der Männer (beide klassisch)





11 Uhr: Final Climb der Frauen über 10 km Skating

12.45 Uhr: Final Climb der Männer über 10 km Skating

Donnerstag, 05. Januar 2023: Sonderlob für die Oberstdorfer "Schneemanager" - Kritik und Spott aus Skandinavien

Viel Lob gab es in Oberstdorf für die gute präparierten Loipen - trotz Regen und Plusgraden. Kritik am Veranstaltungsort kam derweil aus Norwegen und Schweden. Mehr dazu lesen Sie hier.

Mittwoch, 04. Januar 2023: Frida Karlsson siegt erneut - Katharina Hennig läuft auf Rang neun

Die Schwedin Frida Karlsson hat auch die zweite Tour de Ski-Etappe in Oberstdorf für sich entschieden. Über 20-Kilometer in der freien Technik ließ sie die Finnin Krista Parmakoski (Zweite) und die Norwegerin Tiril Udnes Weng (Dritte) hinter sich. Beste Deutsche war die Wahl-Allgäuerin Katharina Hennig auf Rang neun. Laura Gimmler (Oberstdorf) lief auf Platz 20, Pia Fink (Fischen) wurde 24.

Wie die Allgäuer Langläufer ihre Chancen in der Tour de Ski-Gesamtwertung einschätzen, lesen Sie hier.

Die Tour-de-Ski-Gesamtwertung der Frauen nach vier von sieben Etappen:

1. Frida Karlsson (Schweden)

2. Tiril Udnes Weng (Norwegen), + 1:29

3. Anne Kjersti Kalvaa (Norwegen), 1:31

...

7. Katharina Hennig ( Sonthofen

15. Laura Gimmler (Oberstdorf), +3:55

20. Pia Fink (Fischen), +4:27

39. Victoria Carl (Zella-Mehlis), +7:06

42. Lisa Lohmann (Oberhof), +7:59

Mittwoch, 04. Januar 2023: Ab 2024 keine Tour de Ski mehr in Oberstdorf

Oberstdorf wird ab kommender Saison kein Etappenort der Tour de Ski mehr sein. Das bestätigte der Sportliche Leiter der deutschen Langläufer, Andreas Schlütter.

Grund sei einerseits das zum Jahresanfang vorherschende Wetter im Allgäu, das die Streckenpräparierung deutlich erschwere, andererseits die geplanten Skisprung-Weltcups der Männer und Frauen rund um den Jahreswechsel. Oberstdorf soll aber weiterhin Langlauf-Weltcups ausrichten, nur zu einem anderen Zeitpunkt im Winter und nicht im Rahmen der Tour de Ski.

Mittwoch, 04. Januar 2023: Klæbo dominiert erneut - Moch starker 15.

Johannes Høsflot Klæbo (Norwegen) hat auch die vierte Etappe der Tour de Ski gewonnen. Kurz vor dem Ziel setzte er sich von der großen Führungsgruppe ab und siegte mit 2 Sekunden Vorsprung. Zweiter wurde sein Landsmann Sindre Björnsted Skar, Dritter der Italiener Federico Pellegrino.



Der Allgäuer Friedrich Moch kam als 15. mit rund sechs Sekunden Rückstand ins Ziel und war damit bester Deutscher. In der Gesamtwertung rückte der 22-Jährige aus Isny auf Rang elf vor. Moch hat vor den abschließenden drei Etappen in Val di Fiemme (Italien) genau eine Minute Rückstand auf den Führenden Klæbo.

Das Verfolgungs-Rennen der Frauen mit der Sonthoferin Katharina Hennig beginnt um 14.30 Uhr.

Die Tour de Ski-Gesamtwertung der Männer auf einen Blick:

1. Johannes Hoesflot Klaebo (Norwegen) 2. Federico Pellegrino (Italien), +0:12

3. Paal Golberg (Norwegen), +0:14

4. Sindre Björnsted Skar (Norwegen), +0:32 5. Simen Hegstad Krüger (Norwegen), +0:32 ... 11. Friedrich Moch, +1:00 (Isny) 27. Jonas Dobler (Traunstein), +2:42 32. Florian Notz (Oberstdorf), +3:06 47. Lucas Bögl (Gaißach), +3:59

61. Thomas Bing (Dermbach), +6:14

Mittwoch, 04. Januar 2023: Zweitbester Deutscher steigt überrschaend vorzeitig aus Tour de Ski aus

Der Oberpfälzer Albert Kuchler (Lam) ist vorzeitig aus der Tour de Ski ausgestiegen. Am Dienstag war der 24-Jährige noch bester Deutscher über 10 Kilometer klassisch und vor dem Rennen am Mittwoch zweitbester DSV-Athlet in der Gesamtwertung. "Albert Kuchler fühlt sich nicht ganz fit und steigt frühzeitig aus der Tour de Ski aus. Die Entscheidung ist eine Vorsichtsmaßnahme, um die weitere Saison nicht zu gefährden", sagte DSV-Teamarzt Alexander Disch.

Mittwoch. 04. Januar 2023: So sieht der Tour de Ski-Zeitplan heute in Oberstdorf aus

Mittwoch, 4.1.:

9.45 Uhr Stadioneinlass

11.15 Uhr Verfolgung Männer 20 km Freistil

14.30 Uhr Verfolgung Frauen 20 km Freistil

Dienstag, 03. Januar 2023: Wahl-Allgäuerin Katharina Hennig rettet beim Sieg von Frida Karlsson die deutsche Ehre

Frida Karlsson (Schweden) hat das 10-Kilometer-Rennen der Frauen in Oberstdorf gewonnen. Zweite wurde die Finnin Krista Parmakoski mit 16,6 Sekunden Rückstand. Auf Rang drei folgte Anne Kjersti Kalvaa (+18,1).

Lesen Sie auch: Dauerregen und dominierende Skandinavier: Das war der erste Tag der Tour de Ski in Oberstdorf

Mit großem Abstand beste Deutsche war Katharina Hennig auf Platz sechs (+41,2). Die weiteren Ergebnisse der DSV- Starterinnen: 25. Katherine Sauerbrey, 26. Victoria Carl, 31. Pia Fink (Fischen), 34. Laura Gimmler, 35. Sofie Krehl (beide Oberstdorf), 39. Lisa Lohmann, 57. Alexandra Danner.

Dienstag, 03. Januar 2023: Frauen-Rennen startet bei Dauerregen

Neun DSV-Läuferinnen gehen ab 14.45 Uhr beim 10-Kilometer-Rennen im klassischen Stil an den Start. Deutschlands Beste, Katharina Hennig aus Sonthofen, geht bei Dauerregen mit Startnummer 32 ins Rennen.

Dienstag, 03. Januar 2023: Dreifach-Sieg für Norwegen - Deutsche Männer enttäuschen

Der Norweger Johannes Hoesflot Klaebo gewann das 10-Kilometer-Rennen der Männer souverän mit 12,4 Sekunden Vorsprung vor seinem Landsmann Simen Hegstad Krueger. Dritter wurde Didrik Toenseth (+22,4, ebenfalls Norwegen). Klæbo führt die Tour de Ski damit nach drei von sieben Etappen weiter souverän an.

Die deutschen Läufer um den Allgäuer Friedrich Moch enttäuschten hingegen. Moch (Isny) kam mit 1:16.7 Minute Rückstand auf Rang 33 ins Ziel, bester Deutscher wurde der 24-Jährige Albert Kuchler (Lam) auf Rang 28. Wahl-Oberstdorfer Florian Notz folgte auf Rang 39. Die weiteren Ergebnisse der DSV-Läufer Thomas Bing (42.), Jonas Dobler (43.) und Lucas Bögl (52.)

Dienstag, 03. Januar 2023: Männer und Frauen starten bei Regen und fünf Grad über 10 km klassisch

Am ersten Wettkampftag in Oberstdorf stehen 10 km klassich an. Gestartet wird einzeln. Mit dabei sind sechs deutsche Athleten, unter anderem der Allgäuer Friedrich Moch (Isny), als 15. derzeit bester Deutscher in der Gesamtwertung. Das Männer-Rennen beginnt um 11.45 Uhr.

Die Frauen starten über dieselbe Distanz ab 14.45 Uhr. Acht DSV-Läuferinnen sind mit dabei, fünf davon aus dem Allgäu. Die besten Chancen auf eine Top-Platzierung hat Katharina Hennig (Sonthofen/WSC Erzgebirge Oberwiesenthal). Die 26-Jährige ist nach zwei von sieben Etappen Sechste der Gesamtwertung.

Das Wetter in Oberstdorf ist derweil gewöhnungsbedürftig. Nach Frühlingstemperaturen in den vergangenen Tagen hat es nun fünf Grad und es regnet. Die Strecke sei dadurch etwas langsamer, das komme den ausdauerstarken deutschen Startern laut Bundestrainer Peter Schlickenrieder aber eher entgegen.

Montag, 02. Januar 2023: Schneemangel in Oberstdorf: Weißes Band auf grüner Wiese

Schnee ist aktuell Mangelware - auch in Oberstdorf, wo am Montagnachmittag das offizielle Training stattfand. Warum der Langlauf-Weltcup trotzdem wie geplant stattfindet lesen Sie hier.

Montag, 02. Januar 2023: Der Zeitplan für die Tour de Ski-Etappen in Oberstdorf

Dienstag, 3.1.:

10.30 Uhr Stadioneinlass

11.45 Uhr Intervallstart Männer 10 km klassisch

14.45 Uhr Intervallstart Frauen 10 km klassisch

Sonntag, 01. Januar 2023: Katharina Hennig stürmt auf Rang sechs, Janosch Brugger bricht Rennen ab

Die Wahl-Allgäuerin Katharina Hennig hat bei der zweiten Tour de Ski-Etappe in Val Müstair/ Schweiz Rang sechs belegt. Die 26-Jährige verbesserte sich in der 10-Kilometer-Verfolgung um 20 Plätze und kam beim Sieg der Norwegerin Tiril Udnes Weng mit 41 Sekunden Rückstand ins Ziel.

Die Oberstdorferinnen Laura Gimmler und Sofie Krehl liefen auf die Ränge elf und 15. Pia Fink (Fischen) kam auf Rang 19 ins Ziel, Coletta Rydzek (Oberstdorf) auf Platz 32.

Im Verfolgunsrennen der Männer siegte wie bereits im Sprint der Norweger Johannes Høsflot Klæbo. Friedrich Moch (Isny) kam mit 53 Sekunden Rückstand auf Platz 15 ins Ziel. Der Wahl-Allgäuer Janosch Brugger (Fischen) brach den Wettkampf ab und stieg aus der Tour de Ski aus. Florian Notz (Oberstdorf) wurde 39.

Samstag, 31. Dezember 2022: Friedrich Moch sensationell in Top 20, zwei Allgäuerinnen laufen in die Top Ten

Starker Tour de Ski-Auftakt der Allgäuer Langläuferinnen und Langläufer: Friedrich Moch (Isny) scheiterte zwar im Viertelfinale, feierte mit Rang 17 aber mit Abstand sein bestes Karriere-Ergebnis im Sprint. Damit hat der Distanz-Spezialist eine gute Ausgangsposition im Kampf um die Top Ten in der Gesamtwertung geschaffen.

Bei den Frauen schafften gleich vier Allgäuerinnen den Sprung unter die besten 30. Die zuletzt angeschlagene Katharina Hennig (Sonthofen) und Coletta Rydzek (Oberstdorf) scheiterten im Viertelfinale und belegten die Plätze 28 und 22. Laura Gimmler und Sofie Krehl (beide Oberstdorf) schieden erst im Halbfinale aus und kamen auf die Ränge acht und neun.

Den Sieg sicherten sich die Schweizerin Nadine Fähndrich bei den Frauen und der Norwegische Dominator Johannes Høsflot Klæbo bei den Männern.

Samstag, 31. Dezember 2022: Vier Allgäuerinnen überstehen Sprint-Qualifikation, Friedrich Moch gelingt kleine Sensation

Katharina Hennig, Laura Gimmler, Sofie Krehl und Coletta Rydzek haben beim Tour de Ski-Auftakt in Val Müstair überzeugt. Die Allgäuerinnen schafften in der Sprint-Qualifikation den Sprung unter die besten 30 und kämpfen nun um den Einzug ins Halbfinale.

Friedrich Moch (Isny) gelang eine kleine Sensation. Der Westallgäuer schaffte es als einziger der deutschen Männer unter die Top 30. Und damit als erste Deutscher überhaupt in dieser Saison. Für den 22-Jährigen ist es das erste Top-30-Ergebnis im Sprint-Weltcup überhaupt. Ab 14 Uhr stehen die Finals an.

Freitag, 30. Dezember 2022: Katharina Hennig musste lange um Tour de Ski-Teilnahme zittern

Schlechter hätte dir Vorbereitung der besten deutschen Langläuferin auf das erste Highlight des Winters kaum laufen können. Katharina Hennig aus Sonthofen kränkelte über Weihnachten. Über die Feiertage kurierte sie sich bei ihrer Familie im Erzgebirge aus. Bis zur endgültigen Kader-Nominierung des Deutschen Skiverbandes am Donnerstag musste die Wahl-Allgäuerin um ihre Teilnahme an der Tour de Ski bibbern, die am Wochenende mit einem Sprint (Samstag) und einem 10-Kilometer-Massenstart (Sonntag) beginnt.

Das erste intensive Training nach zwei Wochen brachte Klarheit: „Ich werde zur Tour de Ski am Start stehen und testen, was der Körper hergibt. Nicht optimal, aber den Versuch ist’s wert“, verkündete Hennig am Donnerstag bei Instagram. Nach der Erkältung werde sie ein paar Rennen brauchen, um in Schwung zu kommen. Das Ziel der Olympiasiegerin von Peking ist dennoch ein weiterer Top-Ten-Platz in der Gesamtwertung, wie bereits in den vergangenen beiden Saisons.

Donnerstag, 29. Dezember 2022: Diese deutschen Langläuferinnen und Langläufer starten bei der Tour de Ski 2022/23

Frauen:

Katharina Hennig (Sonthofen)

Laura Gimmler

Sofie Krehl

Coletta Rydzek (alle Oberstdorf)

Pia Fink (Fischen)

Alexandra Danner (Lenggries)

Victoria Carl (Zella-Mehlis)

Lisa Lohmann (Oberhof)

Katherine Sauerbrey (Steinbach-Hallenberg)





Friedrich Moch (Isny)

Janosch Brugger (Fischen)

Lucas Bögl (Gaissach)

Florian Notz (Oberstdorf)

Thomas Bing (Dermbach)

Jonas Dobler (Traunstein)

Albert Kuchler (Lam)

Anian Sossau (Eisenaerzt)

Jan Stölben (Ernstberg)

