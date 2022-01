Die Langlauf-Weltelite zeigt furiose Wettkämpfe in Oberstdorf. Während die Allgäuer beim Heimweltcup überzeugen, fliehen die Schweden aus ihrem Hotel.

03.01.2022 | Stand: 07:34 Uhr

173 Athletinnen und Athleten aus 25 Nationen: Zwei Tage lang waren die weltbesten Langläuferinnen und Langläufer in Oberstdorf zu Gast. Im Rahmen der Tour de Ski, dem härtesten Etappenrennen des Weltcup-Kalenders, ging es an Silvester und Neujahr bei Temperaturen um die 15 Grad heiß her. Drei Allgäuer Athleten überzeugten und sorgten für die besten Ergebnisse aus deutscher Sicht. Zwei andere Lokalmatadoren hatten weniger Glück.