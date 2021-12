Frühlingswetter zum Jahreswechsel: Alle Infos zur Tour de Ski in Oberstdorf

An Silvester und Neujahr starten die weltbesten Langläufer bei der Tour de Ski in Oberstdorf. Alle News, Zeitplan und Favoriten zum Heimweltcup im Blog.

31.12.2021 | Stand: 11:25 Uhr

Nach dreijähriger Pause kehrt die Tour de Ski, das härteste Etappenrennen im Weltcup-Kalender der Langläuferinnen und Langläufer, wieder nach Oberstdorf zurück. An Silvester und Neujahr starten 16 Frauen und Männer des DSV – darunter zahlreiche Allgäuer – auf den Etappen drei und vier der 16. Tour de Ski-Auflage.

In diesem Newsblog informieren wir über alle Infos, Ergebnisse, Termine zur Tour de Ski in Oberstdorf.

31. Dezember, 11.25 Uhr: 80 Männer gehen in Oberstdorf an den Start

Beim 15 Kilometer Massenstart der Männer gehen 80 Athleten an den Start. Bei der ersten Etappe in Lenzerheide/Schweiz waren noch 111 Langläufer gestartet.

31. Dezember, 11.15 Uhr: Die Tour de Ski-Gesamtwertung vor den Massenstarts in Oberstdorf

Gesamtwertung der Frauen:

Kerttu Niskanen ( Finnland , 29,45 Minuten) Jessie Diggins ( USA , +0,29) Natalia Nepryaeva ( Russland , +0,35)

Die deutschen Starterinnen:

Lesen Sie auch

Deshalb ist Katharina Hennig die große Hoffnung des DSV Tour de Ski

14. Victoria Carl (SCM Zella-Mehlis, +1,17)

22. Antonia Fräbel (WSV Asbach, + 1,45)

23. Katharina Hennig (WSC Erzgebirge Oberwiesenthal, + 1,49)

24. Laura Gimmler (SC Oberstdorf, +1,51)

26. Katherine Sauerbrey (SC Steinbach-Hallenberg, +1,52)

44. Pia Fink (SC Bremelau, +2,24)

46. Lisa Lohmann (WSV Oberhof, + 2,29)

48. Sofie Krehl (SC Oberstdorf, +2,37)

51. Coletta Rydzek (SC Oberstdorf, +2,45)

Gesamtwertung der Männer:

Johannes Klaebo ( Norwegen , 37,02 Minuten) Paal Golberg ( Norwegen , + 0,14) Iivo Niskanen ( Finnland , + 0,37)

Die deutschen Starter:

15. Janosch Brugger (WSG Schluchsee, +1,57)

32. Friedrich Moch (WSV Isny, +2,45)

35. Jonas Dobler (SC Traunstein, +2,49)

43. Albert Kuchler (SpVgg Lam, +3,00)

51. Lucas Bögl (SC Gaissach, +3,15)

54. Florian Notz (SZ Römerstein, +3,20)

74. Thomas Bing (Rhöner WSV Dermbach, +4,37)

30. Dezember, 16.23 Uhr: Temperaturen im zweistelligen Plusbereich für beide Renntage erwartet

An beiden Renntagen an Silvester und Neujahr werden Temperaturen im zweistelligen Plusbereich und Sonnenschein erwartet. Eine große Herausforderung für Athleten, Techniker und Streckenbeauftragte.

30. Dezember, 14.30 Uhr: Offizielles Training im Regen von Oberstdorf

Am Ruhetag, zwischen den Rennen in Lenzerheide und Oberstdorf, inspizierten die weltbesten Langläuferinnen und Langläufer die Strecken im Oberstdorfer Langlaufstadion beim offiziellen Training. Die Loipe ist trotz Dauerregens und warmen Temperaturen in einem guten Zustand.

Beim Training am Donnerstag schauten sich die Tour de Ski-Teilnehmer die Strecken im Oberstdorfer Langlaufstadion genau an - hier im Bild die Österricherin Teresa Stadlober (vorne) am Burgstall-Anstieg. Bild: Ralf Lienert

Wann sind welche Tour de Ski-Rennen in Oberstdorf?

Skating-Massenstarts an Silvester:

Um 12.55 Uhr startet das Männer-Rennen über 15 Kilometer Skating

Um 15.25 startet das Frauen-Rennen über 10 Kilometer Skating

Klassik-Sprints an Neujahr:

Ab 9.30 Uhr: Qualifikationen der Frauen und Männer

Ab 12 Uhr: Viertel-, Halb- und -Finals der Männer und Frauen

Welche Deutschen starten bei der Tour de Ski in Oberstdorf?

Beim Heimweltcup in Oberstdorf gehen 17 DSV-Athletinnen und Athleten an den Start.

DSV-Starterinnen:

Laura Gimmler ( SC Oberstdorf )

( ) Coletta Rydzek ( SC Oberstdorf )

( ) Sofie Krehl ( SC Oberstdorf )

( ) Katharina Hennig (WSC Erzgebirge Oberwiesenthal / Sonthofen )

(WSC Erzgebirge / ) Pia Fink ( SC Bremelau )

( ) Antonia Fräbel (WSV Asbach)

Victoria Carl (SCM Zella-Mehlis )

(SCM ) Katherine Sauerbrey (SC Steinbach-Hallenberg)

(SC Steinbach-Hallenberg) Lisa Lohmann (WSV Oberhof)

DSV-Starter:

Janosch Brugger ( SC Schluchsee /Fischen)

( /Fischen) Florian Notz ( SZ Römerstein/ Oberstdorf )

( Römerstein/ ) Friedrich Moch ( WSV Isny )

( ) Lucas Bögl ( SC Gaissach )

( ) Jonas Dobler ( SC Traunstein )

( ) Albert Kuchler ( Spvgg Lam )

( ) Thomas Bing (Rhöner WSV Dermbach)

Welche Etappenorte gibt es bei der Tour de Ski 2021/2022?

Lenzerheide ( Schweiz ): Dort wurden am 27. und 28. Dezember die ersten beiden Etappen ausgetragen (Freistil-Sprint und Klassik-Einzelstart).

Dort wurden am 27. und 28. Dezember die ersten beiden Etappen ausgetragen (Freistil-Sprint und Klassik-Einzelstart). Oberstdorf ( Allgäu ): Etappe drei und vier werden an Silvester und Neujahr im Langlaufstadion in Oberstdorf ausgetragen.

Etappe drei und vier werden an Silvester und im Langlaufstadion in ausgetragen. Val di Fiemme ( Italien ): In Südtirol steht am 3. und 4. Januar der Schlussakkord der 16. Tour de Ski an - an beiden Tagen stehen Massenstarts auf dem Programm.

Coletta Rydzek überzeugt beim Tour de Ski-Auftakt in Lenzerheide

Im schweizerischen Lenzerheide überzeugten allen voran die deutschen Frauen. Coletta Rydzek und Laura Gimmler (beide SC Oberstdorf) überraschten beim Auftakt-Sprint am Dienstag mit den Plätzen sechs und neun. Einen Tag darauf wurde die 24-jährige Victoria Carl (SCM Zella-Mehlis) beim Sieg der nun führenden Finnin Kerttu Niskanen Elfte und somit beste Deutsche. Antonia Fräbel (WSV Asbach) schaffte es auf Platz 17.

Für die große deutsche Gesamtwertungshoffnung und Wahl-Allgäuerin Katharina Hennig (WSC Erzgebirge Oberwiesenthal) verlief das Rennen über zehn Kilometer Klassisch dagegen enttäuschend. Die 25-Jährige ist nach einer Erkältung kurz vor Weihnachten noch nicht wieder in Topform. Bei heftigem Schneefall lief die Achte der Gesamtwertung des vergangenen Winters in ihrer Paradedisziplin nur auf Rang 20. Hennig reist damit lediglich als 23. der Gesamtwertung zum Heimweltcup ins Allgäu. Carl, die ebenso wie Rydzek nach den beiden Rennen in Oberstdorf aus der Tour de Ski aussteigen wird, belegt nach zwei von sechs Etappen Rang 14.

Bei den deutschen Männern läuft es alles andere als rund: Beim Distanzrennen über 15 Kilometer enttäuschten die DSV-Athleten ebenso wie bereits im Sprint, als sich keiner der acht Deutschen für die Viertelfinals qualifizierte. Einziger Lichtblick war Janosch Brugger vom SC Schluchsee, der sein bestes Saisonrennen zeigte. Beim Sieg von Iivo Niskanen, Bruder von Kerttu Niskanen, wurde der 24-Jährige Elfter und schaffte damit die halbe Olympia-Norm. In der Gesamtwertung arbeitete sich Brugger nach vorne auf Rang 15.

Sind bei der Tour de Ski in Oberstdorf Zuschauer erlaubt?

Bei der Tour de Ski in Oberstdorf sind diesen Winter coronabedingt keine Fans zugelassen. Bei den anderen beiden Etappenorten in Lenzerheide und Val di Fiemme durften beziehungsweise dürfen Zuschauer an die Strecken.

Wer führt die Tour de Ski-Gesamtwertung an?

Nach den ersten beiden Etappen führt bei den Frauen die Finnin Kerttu Niskanen. Bei den Männern führt der Sprintsieger von Lenzerheide, Johannes Klaebo die Wertung an. In Oberstdorf gehört der Norweger erneut zu den großen Favoriten – sowohl im Freistil-Massenstart am Freitag als auch beim Klassik-Sprint am Samstag.

Die bestplatzierten Deutschen sind derzeit Victoria Carl bei den Frauen (Rang Elf) und Janosch Brugger bei den Männer (Rang 14).

Alle Nachrichten und Ergebnisse der Vierschanzentournee 2021/2022 mit Top-Favorit Karl Geiger finden Sie in unserem Newsblog.