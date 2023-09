Sieben Etappen, drei Länder, 268 Kilometer: So läuft der 18. Transalpine-Run

Am Samstag startet der Transalpine-Run – einer der härtesten Etappenläufe Europas. Streckenchef ist ein Allgäuer und auch Lauf-Asse aus der Region sind dabei.

Sieben Etappen durch drei Länder über 268 Kilometer sowie 15.330 Höhenmeter. Die rohen Zahlen des 18. Transalpine-Run (TAR) haben es in sich. Nicht umsonst zählt das Rennen zu den härtesten Trailläufen Europas. Heuer führt die siebentägige Reise über die Alpen von Lech am Arlberg über die Schweiz nach Prad in Südtirol.

80 Prozent der Strecke sind heuer gänzlich neu. Und verantwortlich dafür ist ein Allgäuer. Martin Hafenmair aus Lengenwang im Ostallgäu ist seit 2017 Routen-Designer des Transalpine-Runs. Der 53- Jährige lässt sich Jahr für Jahr neue Highlights einfallen. „Das ist mein Anspruch. Ich will den Teilnehmern bei jeder Auflage eine neue Route bieten. Für mich gibt es keinen schöneren Job“, sagt der hauptberufliche Bergführer und Skilehrer. Sein Know-how in den Alpen helfe dabei enorm. „Ich kenne jeden Meter der Strecke und laufe im Vorfeld alles ab.“ Außerdem meisterte Hafenmair das Etappenrennen als Aktiver mehrfach selbst.

Die Planung für die Strecke des Transalpine-Run 2023 begann schon 2021

Der Aufwand in den Monaten vor dem Rennen ist enorm. Acht bis zehn Wochen sei er jeden Sommer für das Event unterwegs. Die Vorbereitung für die diesjährige Route begann schon 2021. Für jede Ausgabe plant der Bergführer vier, fünf mögliche Strecken. „Dann kommt der Rotstift vom Veranstalter und wir einigen uns auf eine Route.“

Schwierig sei vor allem, geeignete Etappenorte zu finden. „Touristiker jubeln nicht gerade, wenn ein Tross mit fast 1000 Läuferinnen und Läufern für eine Übernachtung kommt“, sagt Hafenmair. Insbesondere in Deutschland sei es kaum möglich, Städte oder Gemeinden als Start- beziehungsweise Etappenort zu gewinnen.

Zusätzlich erschweren verschiedene behördliche und Naturschutz-Auflagen in den Alpenländern die Planung. „Mit so vielen Sportlern kann man nicht einfach überall entlang laufen“, sagt Hafenmair. Immer wieder führt die Strecke auch über Privatwege. „Das ist ein Riesenaufwand. Ich spreche vorab mit jedem einzelnen Grundeigner.“

Der höchste Punkt des TAR 2023 liegt auf 2975 Metern

Auch während der sieben Etappen ist Hafenmair im Dauereinsatz. Sein Team markiert stets am Vortag die Strecke und sammelt noch am Renntag alle Markierungen und den Müll der Läufer wieder ein. Der Bergführer selbst wartet Tag für Tag am höchsten Punkt der Strecke, bis auch die letzten Läufer passiert sind. Und er hat dabei ständig die Sicherheit der Teilnehmer im Blick. Es gelte, für jeden Tag den richtigen Mix aus anspruchsvollen Wegen und Trails zu finden, ohne große Risiken einzugehen. „Unser wichtigstes Ziel ist, die Leute sicher über den Berg zu bringen“, sagt Hafenmair. Für Notfälle ist außerdem immer die sogenannte Medical Crew mit auf der Strecke.

2021 startete der Transalpine-Run in Hirschegg im Kleinwalsertal. Bild: Günter Jansen

Auch das Wetter hat der Bergführer stets im Blick, denn Anfang September könne es in höheren Lagen immer wieder mal schneien. Der höchste Punkt der Strecke liegt auf 2975 Metern. Gewisse Ausrüstung wie Grödel, warme Kleidung oder eine Stirnlampe sind deshalb Pflicht. „Wir haben für jede Etappe auch eine Alternativroute parat und entscheiden im Ernstfall kurzfristig, ob ein Abschnitt zu gefährlich ist“, sagt Hafenmair. Im Moment sehen die Wettervorhersagen aber vielversprechend aus. „Ich freue mich total auf die diesjährige Ausgabe. Die Community beim Transalpine-Run ist einfach cool.“

Die drei Wettbewerbe beim Transalpine-Run 2023

Der Hauptwettbewerb ist der altbewährte Teamrun mit 200 Zweierteams über sieben Etappen. Zudem bietet Veranstalter Plan B aus München den Run2 an. Dabei schnuppern 400 Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf den ersten zwei Etappen Transalp-Luft. Neu ist dieses Jahr der Solo-Run für 200 Einzelstarter, die alle sieben Etappen in Angriff nehmen.

Die Allgäuer Teilnehmer beim Transalpine-Run 2023

Teamrun: Tanja Löwenhagen, Tobi Abt (beide Rettenberg Marktoberdorf Kempten Leutkirch Wildpoldsried Weitnau Sonthofen





Tanja Löwenhagen, Tobi Abt (beide Run2: Franziska Geiger, Lisa Spötzl (beide Oberstdorf); Ferdinand Hauke, Tanja Plaikner ( Füssen, Mals); Claudia Kauer, Kathrin Fleschhut ( Trunkelsberg





Franziska Geiger, Lisa Spötzl (beide Oberstdorf); Ferdinand Hauke, Tanja Plaikner ( Füssen, Mals); Claudia Kauer, Kathrin Fleschhut ( Solo-Run: Claudia Seidel (Oberstaufen); Elisabeth Wagenpfeil (Haldenwang).

Die Startlisten mit allen Teilnehmern sowie die Ergebnisse von den Etappen des Transalpine-Run 2023 finden Sie hier.

Die sieben Etappen beim Transalpine-Run 2023

Lech am Arlberg nach St. Anton am Arlberg (33 Kilometer, 1800 Höhenmeter) St. Anton am Arlberg nach Ischgl (31km, 2100 hm) Ischgl nach Galtür (42km, 2550hm) Galtür nach Klosters (42km, 2200hm) Klosters nach Scoul (48km, 2300hm) Scoul nach St. Valentin auf der Haide (32km, 2730hm) St. Valentin auf der Haide nach Prad am Stilfserjoch (40km, 1650hm)

