Transferhammer: ECDC Memmingen angelt sich einen Nationalspieler

Hochkarätige Verstärkung im Sturm: Der lettische Nationalspieler Gints Meija wird in der neuen Saison für den ECDC Memmingen auf Torejagd gehen.

16.07.2022 | Stand: 21:22 Uhr

Mit dem 34 Jahre alten Angreifer Gints Meija holen die Indians einen hochklassigen Stürmer an den Hühnerberg. Der Linksschütze absolvierte bislang über 500 Spiele in der russischen Topliga KHL und ist jahrelanger Nationalspieler seines Heimatlandes Lettland. Bei 10 Weltmeisterschaften und zwei Olympische Spiele war eija mit von der Partie. Zuletzt spielte Meija in der schwedischen zweiten Liga.

Neuzugang beim ECDC Memmingen: Gints Meija wird zum Center

Gints Meija wird für Memmingen mit der Nummer 87 aufs Eis gehen. Er soll als Center eingesetzt werden und besetzt damit eine Schlüsselstelle im Angriff der Indians. Sven Müller, Sportlicher Leiter des ECDC Memmingen, kommentiert den pominenten Neuzugang so: „Wir haben lange nach passenden Kandidaten gesucht und sehr viele Spieler kontaktiert. Am Ende konnten wir es selbst kaum glauben, als die Zusage von Gints kam und er den Vertrag bei uns unterschrieben hat. Er wird für viel Durchschlagskraft in unserem Angriff sorgen und soll als Führungsspieler vorangehen.“

Lesen Sie auch: Eishockey-Oberligist Memmingen kann auch in der kommenden Saison auf die Dienste von Petr Pohl setzen. Warum der Routinier für den ECDC so wichtig ist.