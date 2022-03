Bestürzung herrscht in der Motorsportszene, seit die Nachricht vom Tod von Chris Pfeiffer (51) bekannt wurde. Der vierfache Stuntweltweister galt als Legende.

24.03.2022 | Stand: 11:55 Uhr

Der Sport war sein Leben, das Motorbike seine große Leidenschaft. Tiefe Bestürzung herrscht in der Trial-, und Enduro-Szene, seit der Tod von Chris Pfeiffer bekannt wurde. Der vierfache Welt- und Europameister starb im Alter von 51 Jahren nach langer, schwerer Krankheit. In Expertenkreisen galt er als „König der Motorbike-Evolution“, arbeitete er doch über Jahrzehnte mit renommierten Unternehmen wie BMW an der Weiterentwicklung der Maschinen.