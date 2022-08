Jubel bei den Eishockey-Frauen: Last-Minute-Treffer sichert Klassenerhalt

Deutsche Eishockey-Frauen bleiben nach Sieg gegen die Gastgeber in der Top-Gruppe. Für Jubel sorgt eine Spielerin aus Kaufbeuren.

31.08.2022 | Stand: 17:00 Uhr

Die Entscheidung fiel in letzter Sekunde – was folgte, war großer Jubel bei der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft. Die DEB-Frauen gewannen ihr letztes WM-Spiel gegen Dänemark mit 3:2, den entscheidenden Treffer zum Sieg erzielte die Kaufbeurerin Tanja Eisenschmid. Zuvor hatten Franziska Feldmeier (ESC Planegg) und Laura Kluge (ECDC Memmingens) gegen die Gastgeberinnen getroffen.

DEB-Frauen qualifizieren sich für WM 2023 in Kanada

Damit sicherte sich das deutsche Team auch den Klassenerhalt in der Top-Division und ist bei der WM 2023 in Kanada am Start. „Wir wussten, dass wir in dieses Spiel hart hineingehen müssen und keine Minute nachlassen lassen dürfen“, sagte Eisenschmid. „Auch nach dem 1:2-Rückstand haben wir nicht aufgegeben. Am Ende war es so unglaublich spannend. Aber wir haben es geschafft und sind jetzt natürlich sehr stolz.“