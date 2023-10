Reiseveranstalter Hannes Blaschke über die Ironman-WM: „Hawaii war noch nie ein Schnäppchen“

Seit 1984 ist Hannes Blaschke Stammgast beim Ironman Hawaii. Heuer starten nur Frauen, was die Aufgabe für den 63-Jährigen aus Immenstadt noch reizvoller macht.

13.10.2023 | Stand: 17:00 Uhr

In der Nacht von Samstag auf Sonntag blickt die Triathlon-Szene wie jedes Jahr im Oktober Richtung Paradies. Auf Hawaii, der Inselgruppe im Pazifik, findet der Ironman statt, die offizielle Weltmeisterschaft der Dreikämpfer. Diesmal starten aber nur die Frauen, nachdem es vor einem Jahr beim gemeinsamen Rennen mit den Männern zu chaotischen Zuständen gekommen war. Die männlichen Kollegen haben die Medaillenplätze bereits Mitte September an der französischen Mittelmeerküste in Nizza ermittelt. Wir haben uns im Vorfeld mit Hannes Blaschke, Reiseveranstalter, Ex-Aktiver und Triathlon-Experte aus Immenstadt unterhalten.

