ESC Kempten gibt erste Vertragsverlängerungen bekannt

Mit Sven Curmann steht ein neuer Trainer beim ESC Kempten hinter der Bande, nun gibt es weitere Personalien. Ein Trio spielt auch künftig für die Sharks.

13.04.2023 | Stand: 14:00 Uhr

Eishockey-Bayernligist ESC Kempten setzt weiter auf die Dienste von Nikolas Oppenberger, Mauro Seider und Pascal Kröber. Das Trio läuft somit auch in der kommenden Saison für die Sharks auf, die erst kürzlich mit Sven Curmann auch ihren neuen Trainer präsentiert haben.

Routinier Nikolas Oppenberger bleibt beim ESC Kempten

Wie der Verein in einer Mitteilung schreibt, bilden Oppenberger, Seider und Kröber das „erste Gerüst der neuen Sharks“. Für Routinier Nikolas Oppenberger wird es damit die achte Saison im ESC-Trikot. Der 34-Jährige kam in der vergangenen Spielzeit auf 29 Scorerpunkte in 27 Vorrunden-Partien (neun Tore, 20 Assists). Einige Spiele verpasste Oppenberger wegen einer hartnäckigen Infektion. Seinen Wert für den Verein stellt der Außenstürmer auch als Trainer unter Beweis. Zusammen mit Matthias Weißschuh betreute er die U 17 der Sharks, die ihre erste Saison in der Bayernliga absolvierte.

Pascal Kröber kam 2022 aus Schweinfurt nach Kempten

Auch Pascal Kröber wird kommende Saison im Nachwuchs des ESC Kempten tätig sein. Der 31-jährige Verteidiger, bekannt für wuchtige Schüsse von der blauen Linie, war vergangenen Sommer vom ERV Schweinfurt nach Kempten gewechselt. In seine dritte Spielzeit bei den Sharks geht Mauro Seider. Der gebürtige Füssener kann sowohl Stürmer als auch Verteidiger spielen und ist mit 27 Jahren im besten Eishockey-Alter. In der vergangenen Saison kam Seider in 37 Spielen (Vorrunde und Play-offs) zum Einsatz und sammelte 19 Scorerpunkte. (has)