Was der TSV Kottern bei der Regionalliga-Lizenz beachten muss

Sollte der TSV Kottern den Sprung in die Regionalliga schaffen, muss der Klub auch organisatorische Kriterien erfüllen. Die Details kennt ein Duo besonders gut.

09.03.2023 | Stand: 15:27 Uhr

Wenn Fußball-Bayernligist TSV Kottern den bisher unter Trainer Frank Wiblishauser erzielten Punkteschnitt beibehält, führt am Aufstieg in die Regionalliga quasi kein Weg mehr vorbei. Das 3:0 am vergangenen Wochenende gegen den TSV Schwaben Augsburg war der achte Sieg in Serie, der Schnitt seit Anfang Oktober liegt bei 2,77 Punkten pro Partie.

