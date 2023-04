Spitzenspiel mit Pfiff: Die ersten Stimmen nach dem 1:1 zwischen Kottern und Schalding

Fast hätte der TSV Kottern gegen den Schalding mehr als einen Punkt geholt. Wie die Beteiligten die strittigen Szenen des Bayernliga-Spitzenspiels sahen.

01.04.2023 | Stand: 17:50 Uhr

Marco Miller sorgte für eine Premiere in der Vereinsgeschichte des TSV Kottern - und machte sich selbst ein kleines vorzeitiges Geburtstagsgeschenk. Der Innenverteidiger, der am Sonntag seinen 29. Geburtstag feiert, erzielte beim 1:1 (0:1) im Bayernliga-Spitzenspiel gegen den SV Schalding-Heining den Ausgleichstreffer in der 81. Minute. Damit sorgte Miller zum einen für den verdienten Punktgewinn des TSV, gleichzeitig war es das erste Kotterner Tor im vierten Duell gegen die Niederbayern.

TSV Kottern holt Punkt beim 1:1 gegen den SV Schalding-Heining

Fast hätte Sezer Yazir nur eine Minute nach Millers Treffer nachgelegt, doch der TSV-Stürmer scheiterte im direkten Duell an Gäste-Keeper Daniel Schedlbauer. Der Siegtreffer des TSV Kottern wäre nicht unverdient gewesen: Die Mannschaft von Frank Wiblishauser investierte in der zweiten Halbzeit wesentlich mehr und hatte allein bei zwei Pfostentreffern Pech.

Auf der anderen Seite ruhte sich der SV Schalding-Heining auf der 1:0-Führung aus und sorgte nur noch gelegentlich für Entlastung. Diesen "Luxus" konnten sich die Niederbayern auch deswegen leisten, weil sie mit souveränem Vorsprung (nun acht Punkte auf den FC Memmingen) an der Tabellenspitze stehen.

Schalding-Stürmer Markus Gallmaier erzielt sein 18. Saisontor

Die Entstehung des Führungstreffers sorgte aber für einige Diskussionen. Dennis Hoffmann hatte Gäste-Stürmer Markus Gallmaier gefoult (Hoffmann: "Da muss ich nicht so hingehen"), unmittelbar davor blieb jedoch ein Foul an TSV-Torwart Antonio Mormone ungeahndet. Den Strafstoß verwandelte Gallmaier selber, es war Saisontor Nummer 18 für den gefährlichsten Stürmer der Bayernliga. Das Schiedsrichter-Team stand auch im zweiten Durchgang im Fokus: Schalding-Torwart Schedlbauer spielte bei einer riskanten Rettungsaktion den Ball, räumte aber auch Sezer Yazir ab. Diesmal blieb die Pfeife stumm.

Kurios: Sowohl Kotterns Trainer Frank Wiblishauser als auch Co-Trainer Rainer Höbel sahen die Gelbe Karte, als sie sich nach den strittigen Elferszenen beim Unparteiischen beschwerten. Letztlich herrschte aber auch bei den Gastgebern Zufriedenheit über den Punktgewinn nach einer intensiven und trotz der schwierigen Verhältnisse gutklassigen Bayernliga-Partie

Die Stimmen der Trainer zum Bayernliga-Topspiel

Stefan Köck (SV Schalding-Heining): "Erst einmal herzlichen Dank an alle Beteiligten, dass es so ein Fußball-Fest geworden ist. Mit der ersten Halbzeit waren wir sehr zufrieden. Wir haben die wichtigen zweiten Bälle gewonnen, hätten bei ein paar Offensivsituationen noch besser in die Tiefe spielen und uns mehr Chancen erarbeiten können. Die erste Elfmeter-Szene war sehr umstritten, da gingen die Meinungen auseinander. Aus meiner Sicht war es aber klar. In der zweiten Hälfte hatten wir die große Chance aufs 2:0 durch Fabian Schnabel. Danach wurde der Druck des TSV Kottern sehr groß. Jede Ecke war brandgefährlich, der Ausgleich war dann auch verdient. Wir konnten uns nicht mehr befreien und müssen am Ende froh sein, nicht noch das zweite Gegentor kassiert zu haben. Insgesamt ist das Unentschieden gerecht."

Frank Wiblishauser (TSV Kottern): "Ich kann meinem Kollegen in vielen Dingen zustimmen. In der Entstehung des Elfmeters habe ich ein klares Foul an unserem Torwart gesehen. Grundsätzlich waren wir in der ersten Hälfte nicht so präsent. In der zweiten Halbzeit haben wir die Schlagzahl erhöht. Aufgrund der Witterungsbedingungen und der Platzverhältnisse konnten wir nicht so gut kombinieren, aber wir waren dran und hatten viele Torchancen. Dann gab es eine zweite strittige Elfmeterszene,da wird hauptsächlich Sezer Yazir getroffen - und nicht der Ball. Aber insgesamt war es tolles Spiel. Die Mannschaft hat Charakter gezeigt. Wir können mit der Leistung zufrieden sein."