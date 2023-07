Beim Mölders-Klub will der TSV Kottern den ersten Dreier holen

Am zweiten Spieltag der Fußball-Bayernliga muss der TSV Kottern nach Landsberg. So schätzt Martin Dausch den Gegner der Allgäuer ein.

Die Fußball-Bayernliga-Saison 2023/2024 legt gleich mit einer „Englischen Woche“ los. Nach dem 0:0 im Auftaktspiel gegen den SV Erlbach ist der TSV Kottern am Mittwochabend (18.30 Uhr) beim TSV Landsberg gefordert.

Sascha Mölders spielt seit 2022 beim TSV Landsberg

Die Oberbayern sind mit einem 4:2-Auswärtssieg beim TSV Dachau in die Spielzeit gestartet. In der Vorbereitung gewann das Team um die Spielertrainer Michael Hutterer und Sascha Mölders, der seit Sommer 2022 in Landsberg spielt, sechs seiner sieben Partien. Kotterns Trainer Frank Wiblishauser muss beim ersten Spiel in der Fremde auf Tim Buchmann (Bänderverletzung) verzichten, ansonsten ist der Kader komplett. Es gibt auch ein Wiedersehen – Filip Dobras wechselte zu Beginn der Saison zu den Gastgebern, nachdem er zuvor zwei Spielzeiten für den TSV Kottern gespielt hat.

Martin Dausch kam vom FC Memmingen zum TSV Kottern

Neu beim TSV ist dafür Martin Dausch. Der Ex-Profi, der zuletzt beim Regionalliga-Aufsteiger FC Memmingen spielte, sagt: „Ich habe mich sehr gut eingefunden und es macht von Anfang an Spaß. Schade, dass es beim ersten Spiel nicht mit einem Sieg geklappt hat. Doch das Potenzial in der Mannschaft ist so groß, dass wir zukünftig solche Spiele für uns entscheiden werden.“

TSV Kottern ist am Mittwochabend in Landsberg gefordert

Beim Auswärtsspiel in Landsberg rechnet der 37-Jährige mit intensiven Mittelfeld-Duellen. „Die beiden Spiele werden sich nicht vergleichen lassen. Erlbach stand eher kompakt in der Defensive, das wird bei Landsberg ganz anders sein. Es wird viele Zweikämpfe im Mittelfeld geben und es wird eine härtere Partie, da sie mehr für das Spiel tun.“ Für Kottern sei ein Sieg aber möglich. „Wir brauchen uns vor niemandem verstecken. Aber wir müssen Emotionen und Charakter auf den Platz bringen“, sagt Dausch. (beß)

