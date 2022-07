TSV Kottern rechnet beim Bayernliga-Eröffnungsspiel gegen den FC Memmingen mit einem großen Fan-Andrang. Was die Zuschauer im Vorfeld wissen sollten.

12.07.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Am Freitag wird die Bayernliga-Saison in der Abt-Arena eröffnet. Dabei trifft der TSV Kottern um 18.30 Uhr auf Regionalliga-Absteiger FC Memmingen. Nach dem offiziellen Programmpunkt des Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV) richtet sich die Aufmerksamkeit auf die Akteure auf dem Platz. Zum ersten Mal seit 19 Jahren stehen sich der TSV Kottern und der FC Memmingen wieder in einem Liga-Pflichtspiel gegenüber.

