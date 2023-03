Frank Wiblishauser trifft in München alte Weggefährten

TSV Kottern siegt im Test gegen den FC Bayern München II mit 3:1. Für Frank Wiblishauser ist es eine Rückkehr an alte Wirkungsstätte.

23.03.2023 | Stand: 16:48 Uhr

Der Ausflug an den Bayern-Campus hat sich für den TSV Kottern gelohnt. Der Fußball-Bayernligist gewann das kurzfristig anberaumte Testspiel gegen den Regionalligisten FC Bayern München II mit 3:1. Die Treffer erzielten Roland Fichtl (2) und Mirhan Kaya. Kottern-Trainer Frank Wiblishauser setzte gegen die „kleinen Bayern“ insgesamt 21 Spieler ein. Der 45-Jährige traf in München auch ehemalige Weggefährten. Mit Holger Seitz, dem Trainer des FCB II, spielte Wiblishauser einst gemeinsam bei den Amateuren des deutschen Rekordmeisters. Seitz zog es danach zum Karlsruher SC, Wiblishauser ging nach Nürnberg. Der TSV Kottern reist schon am Wochenende erneut nach München. Am Samstag steht das Auswärtsspiel beim TSV 1860 München II an.

