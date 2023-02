3:0 im Testspiel: TSV Kottern bezwingt FC Kempten

In der Vorbereitung hatte Fußball-Bayernligist TSV Kottern gegen Landesligist FC Kempten die Nase vorn. Die Mannschaft von Trainer Frank Wiblishauser gewann 3:0.

06.02.2023 | Stand: 14:18 Uhr

Das letzte Liga-Pflichtspiel zwischen dem TSV Kottern und dem FC Kempten ist schon eine Weile her. Seit der Saison 2008/2009 stehen sich die beiden Klubs „nur“ noch in Testspielen gegenüber. Am Samstag war es wieder soweit: Bayernligist TSV Kottern setzte sich mit 3:0 gegen den Landesligisten FC Kempten durch.

Emre Sahin steht im Tor des TSV Kottern

Die besseren Chancen auf dem Kunstrasenplatz in Sankt Mang hatte zunächst der FCK. TSV-Torwart Emre Sahin, der erstmals seit seiner Handverletzung wieder zwischen den Pfosten stand, war jedoch zur Stelle. Kotterns Trainer Frank Wiblishauser wechselte in der Pause bis auf Sahin die komplette Mannschaft aus – und das wirkte sich auf das Spiel aus. Nach einer Ecke köpfte Dennis Hoffmann zum 1:0 ein (54. Minute). Julian Feneberg erhöhte sechs Minuten später auf 2:0, Kai Dusch sorgte für den 3:0 (69.). „Es war etwas zäh, aber wir sind auch erst in der zweiten Trainingswoche“, sagte Wiblishauser.

Der VfB Durach hat unterdessen sein erstes Testspiel gegen den württembergischen Landesligisten TSV Heimenkirch mit 1:2 verloren. Der Duracher Treffer kam per Eigentor zustande. Gegen den Verbandsligisten FC Wangen unterlagen die Duracher am Samstag mit 0:5. (mit beß)