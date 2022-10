Im ersten Spiel unter Trainer Frank Wiblishauser erkämpft sich der TSV Kottern ein 0:0 gegen Erlbach. Wie sich drei Platzverweise auf das Spiel auswirkten.

08.10.2022 | Stand: 17:05 Uhr

Tim Buchmann brachte es auf den Punkt. "Immer was los beim TSV Kottern", meinte der Rechtsverteidiger nach dem 0:0 im Heimspiel gegen den SV Erlbach. Zwar fielen in der Bayernliga-Partie keine Tore, aber hinter dem TSV Kottern lag eine turbulente Woche. Nach der Trennung von Trainer Matthias Günes hatte Frank Wiblishauser das Training in dieser Woche geleitet. So richteten sich auch vor dem Anpfiff alle Augen auf den Ex-Profi, der bereits in der Saison 2017/2018 Trainer beim TSV Kottern war.

