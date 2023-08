TSV Kottern ist an einem weiterem Spieler des FC Kempten dran

Nach Filip Dobras und Christopher Duchardt steht der nächste FCK-Spieler vor einem Wechsel zum Fußball-Bayernligisten TSV Kottern.

24.08.2023 | Stand: 18:15 Uhr

Sieben Spieltage sind in der Fußball-Bayernliga absolviert, da kommt noch einmal Bewegung in den Kader des TSV Kottern (3. Platz/16 Punkte). Zunächst gab der Klub die Rückkehr von Filip Dobras vom TSV Landsberg bekannt, dann wurde im Vorfeld des Auswärtsspiels beim Kirchheimer SC (Freitag, 19.30 Uhr) auch das Interesse an einem Spieler des FC Kempten publik.

