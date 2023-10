TSV Kottern ist auf der Suche nach Konstanz

Fußball-Bayernligist TSV Kottern steckt im Tabellenmittelfeld fest. Das Auswärtsspiel beim SV Erlbach könnte für die Wiblishauser-Elf richtungsweisend werden.

27.10.2023 | Stand: 13:45 Uhr

Lediglich fünf Punkte hat der TSV Kottern (9. Platz/27 Punkte) aus den vergangenen acht Bayernliga-Partien geholt. Damit rutschte die Mannschaft von Trainer Frank Wiblishauser nach dem verheißungsvollen Saisonstart ins Mittelfeld der Tabelle ab – mit neun Punkten Rückstand auf den Tabellenzweiten TSV Schwaben Augsburg, aber auch zehn Zählern Vorsprung auf den SV Kirchanschöring, der auf dem ersten Relegationsplatz steht.

TSV Kottern in der Fußball-Bayernliga: Nur fünf Punkte aus den letzten acht Spielen

Noch bleiben in diesem Kalenderjahr fünf Spiele, um die sportliche Situation wieder zu verbessern. Zum Rückrundenstart ist die Wiblishauser-Elf am Sonntag (15 Uhr) beim SV Erlbach (6./29) gefordert. Ebenso wie Kottern (0:3 gegen Dachau) unterlagen auch die Erlbacher am vergangenen Wochenende (0:1 gegen Rain). Zuvor allerdings sammelten die Oberbayern immerhin zumindest drei Siege aus den letzten acht Spielen.

Für beide Mannschaften ist ein Sieg enorm wichtig, wenn sie den Anschluss an das Spitzentrio der Liga um Landsberg, Schwaben Augsburg und Heimstetten nicht verlieren wollen. Kottern kämpft neben der Chancenverwertung auch nach wie vor noch mit einer gehörigen Portion Verletzungspech. Einer, der aus dem Lazarett zurückgekehrt ist und gleich seinen ersten Einsatz hatte, war Torwart Julian Methfessel.

Saisonpremiere für Torwart Julian Methfessel

Der 23-Jährige wurde gegen Dachau in der 36. Minute für Stammkeeper Antonio Mormone eingewechselt, nachdem sich dieser verletzt hatte. „Das war schon heftig. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so schnell zu einem Einsatz komme, nachdem ich gerade erst wieder fit geworden bin“, sagte Methfessel. Für den Neuzugang vom VfB Durach war es die erste Bayernligapartie. „Das war schön, aber es ist auch ein komisches Gefühl, weil sich Antonio verletzt hat. Dazu kamen die beiden Gegentore – es war ein Wechselbad der Gefühle.“ Der 23-Jährige hatte länger als erwartet mit seiner verletzten Schulter zu kämpfen. „Die Heilung hat einfach Zeit gebraucht. Gegen Erlbach brauchen wir wiederum ein Erfolgserlebnis. (beß)

Fans können im Mannschaftsbus mitfahren, Abfahrt um 10.15 Uhr.

TSV Kottern: Die Bayernliga-Hinrunde in Zahlen

Tabelle: 9. Platz, 27 Punkte, 31:26-Tore

Zuschauerschnitt: 483

Fairness: 37 Gelbe, 1 Rote Karte

Eingesetzte Spieler: 27

Dauerbrenner: Torwart Antonio Mormone (1476 von 1530 Minuten)

Beste Torschützen: Kai Dusch (7), Matthias Jocham (6), Joichiro Shibata (4).

