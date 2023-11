2024 sollen zwei weitere Kunstrasenplätze in Kempten renoviert werden

Der neue Kunstrasenplatz des TSV Kottern ist fertig. Nach dem Großbrand in Durach wurde er saniert. Auf anderen Plätzen in Kempten gibt es noch Handlungsbedarf.

23.11.2023 | Stand: 05:15 Uhr

Theoretisch könnte der neue Kunstrasenplatz in Sankt Mang noch in diesem Jahr sein erstes Bayernliga-Spiel erleben. Denn für 2. Dezember wurde die Nachholpartie des TSV Kottern gegen Tabellenführer TSV Landsberg angesetzt. Sollte der Rasenplatz wegen der teils defekten Drainage weiter unbespielbar sein, käme der neue Kunstrasen als Ausweichort in Frage – gerade mal zwei Wochen nach seiner Fertigstellung.

